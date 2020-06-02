Spor camiasından şehit olan askerlerimiz için taziye mesajları

FENERBAHÇE
Fenerbahçe Kulübü, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Siirt’in Pervari ilçesinde askerlerimizi taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz." denildi.
GALATASARAY
Galatasaray Kulübü, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Siirt'in Pervari ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
ANKARAGÜCÜ
MKE Ankaragücü Kulübü, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Siirt’in Pervari ilçesinde askerlerimizi taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu şehit olan iki askerimize Allah’tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." denildi.
TFF
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
TFF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Siirt'in Pervari ilçesinde askerlerimizi taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
TBF
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
TBF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Siirt'in Pervari ilçesinde nöbet değişimi esnasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan iki askerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz." denildi.
GENÇLERBİRLİĞİ
Gençlerbirliği, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Siirt’in Pervari ilçesinde askerleri taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz." denildi.
KAYSERİSPOR
Kayserispor Kulübü, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Siirt'in Pervari ilçesinde geçirdikleri kaza sonucu şehit olan 2 askerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağolsun." denildi.
Fenerbahçe'nin 1959 kadrosunda da yer alan kaleci Şükrü Ersoy'dan AKŞAM'a tarihi açıklamalar: “Adeta gasp edilmiş şampiyonluklarımız var. Fenerbahçe'nin 1959 şampiyonluğunda ben de vardım. Sonradan bu şampiyonlukların sayılmaması büyük bir haksızlıktır. O zamanki şampiyonlukların tescil edilmesi lazım.”
Fenerbahçe ve Beşiktaş hem sağ hem sol bek bulmaya mecbur. Galatasaray sağ, Trabzonspor da sol bek problemlerini çözmüş değil. 4 büyüklerin aynı mevkilere oyuncu aramaları, doğal olarak fiyatları yükseltecek ve transfer zorlaşacak.
Sıkıntılı günler geçiren Kartal'in imdadına sponsorlar yetişti. Beşiktaş, dün Beko ile 2 yıllığına anlaştı. Kartal, bu sponsorluktan 42 milyon TL'yi kasasına koyacak. Beko'dan sonra Adidas ile de yeniden anlaşma sağlandı. Detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Yeni sezon transfer çalışmalarına hızlı başlangıç yapan ve Anıl Başaran ile Aly Malle'yi kadrosuna katan Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın da istediği Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkacar ile anlaşma sağladı. Trabzonspor bu transfer için İzmir ekibine 4,5 milyon TL ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek.
Galatasaray'da, 14 Haziran'da oynanacak olan Çaykur Rizespor deplasmanı mesaisi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kaldığı yerden devam etti.
Siyah-Beyazlılar, oyuncularla maaş indirim görüşmelerine başladı. Beşiktaş Yönetimi, sözleşmesindeki opsiyonun kullanılması halinde maaşı 1.7 milyon Euro'ya yükselecek olan Kevin-Prince Boateng'e 1 milyon Euro teklif etti. Ganalı oyuncu, öneriyi kabul etmezse sezon bitiminde yollar ayrılacak.
İspanyol ekibi Real Zaragoza ile yollarını ayırmaya hazırlanan Shinji Kagawa, eski kulübü Beşiktaş'a mesaj yolladı. 31 yaşındaki Japon orta saha, siyah-beyazlı yönetime, "İsterseniz gelirim" diyerek dönme isteğini iletti. Beşiktaş yönetimi ise bu teklife flaş bir yanıt verdi.