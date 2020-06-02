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aksam.com.tr
  • 02 Haziran 2020 Salı 11:05
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Spor camiasından şehit olan askerlerimiz için taziye mesajları

Spor camiasından şehit olan askerlerimiz için taziye mesajları

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Spor camiası, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajları paylaştı.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kulübü, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Siirt’in Pervari ilçesinde askerlerimizi taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz." denildi.

GALATASARAY

Galatasaray Kulübü, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Siirt'in Pervari ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü Kulübü, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Siirt’in Pervari ilçesinde askerlerimizi taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu şehit olan iki askerimize Allah’tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." denildi.

TFF

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

TFF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Siirt'in Pervari ilçesinde askerlerimizi taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

TBF

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

TBF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Siirt'in Pervari ilçesinde nöbet değişimi esnasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan iki askerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz." denildi.

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Siirt’in Pervari ilçesinde askerleri taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz." denildi.

KAYSERİSPOR

Kayserispor Kulübü, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Siirt'in Pervari ilçesinde geçirdikleri kaza sonucu şehit olan 2 askerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağolsun." denildi.

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