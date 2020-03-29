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aksam.com.tr
  • 29 Mart 2020 Pazar 13:16
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  • 29 Mart 2020 Pazar 13:16

Spor camiasından Rüştü Reçber'e 'geçmiş olsun' mesajları

Spor camiasından Rüştü Reçber'e 'geçmiş olsun' mesajları

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Türk futboluna uzun yıllar hizmet eden, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra Barcelona forması da giyen eski milli kaleci Rüştü Reçber'in koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası hastaneye yatırıldığı belirtildi. Spor camiasından birçok kulüp ve isim Rüştü Reçber'e geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Rüştü Reçber için yayımlanan mesajlar şöyle:

AYTEMİZ ALANYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ EROL BULUT:

'Yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan eski takım arkadaşım Rüştü Reçber'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.”

ERTUĞRUL SAĞLAM:

"Çok geçmiş olsun Rüştü kardeşim, acil şifalar diliyorum."

NİHAT KAHVECİ:

"Tekrardan böyle sarılacağız inşallah. Kaptanım büyük geçmiş olsun"

ARDA TURAN:

"Kaptan geçmiş olsun en yakın zamanda sağlığına kavuşacaksın, dualarımız seninle"

YUKATEL DENİZLİSPOR

"#BirlikteBaşaracağız ve yine aynı coşkuyla tekrar sarılacağız. Biliyoruz ki sen yaparsın kaptan. Sağlığına kavuşman dileğiyle, Geçmiş Olsun Rüştü Reçber."

BARCELONA DA RÜŞTÜ REÇBER’İ UNUTMADI

Öte yandan Rüştü Reçber'in bir dönem formasını giydiği İspanyol ekibi Barcelona da eski milli kaleci için bir mesaj yayımladı. Türkçe yayın yapan resmi Twitter adresinden yayımlanan mesajda, "Geçmiş olsun Rüştü. Seni çok seviyoruz ve Barcelona olarak yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

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