Spor camiasından Ramazan Bayramı mesajları

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyonlar ve kulüpler yayımladıkları mesajlarla Türk milletinin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN BAYRAM MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, bayram mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan kutlu Ramazan ayını huzur ve sükûn içinde tamamlayarak bir güzel bayrama daha kavuştuk. Bu sene ne yazık ki, iftar ve sahur sofralarında bir araya gelemedik, teravih ve mukabelelerde buluşamadık ama gönüllerimiz yine her daim bir ve beraberdi.

Koronavirüsle mücadelenin getirdiği kısıtlılıklar içinde de olsa milletimiz yine sabrın, dayanışmanın, kenetlenmenin ve yardımseverliğin en güzel örneklerini yaşadı ve yaşattı.

Allah'tan, rızasını kazanmak amacıyla tutulan oruçları ve yapılan ibadetleri kabul etmesini diliyorum.

Bayramlar, aile ve sosyal hayatımızın en önemli günleridir.

Bayramlar, kırılan gönülleri onarmak, dargınlıkları, küskünlükleri ortadan kaldırmak için değerlendirmemiz gereken paha biçilmez fırsatlardır.

Millet olarak bayramları daima dostluk ve kardeşlik duygularıyla kenetlenerek coşku ve heyecan içinde yaşıyoruz. Bu birlik ve beraberliğimiz ülke olarak önümüze çıkan her türlü badireyi aşmakta, her türlü zorluğun üstesinden gelmekte bize büyük bir güç ve irade kazandırıyor.

Bu sebeple maneviyatımızı kuvvetlendiren bayramlarımızı çok önemli görüyor, bizi birbirimize kenetleyen bu ruhu gelecek nesillere aktarmak noktasında büyük hassasiyet gösteriyoruz.

Gençlerimizin manevi değerlerine bağlılığı ve mutluluğu milletimizin bekası için en büyük güvencemizdir. Bütün zorluklarına rağmen Balkanlar'dan Filistin'e, Afrika'dan Myanmar'a merhamet elini ulaştıran Türkiye, muhteşem kültürel birikimi ve manevi dinamiklerinden aldığı ilhamla bütün insanlık için adaletin savunucusu olmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle bütün milletimizin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bu güzel bayram günlerinin hayırlara vesile olmasını, bütün insanlığa sağlık ve esenlik getirmesini, hepimizin gelecek umutlarını tazelemesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum."

SPOR CAMİASININ SOSYAL MEDYADA YAYIMLADIĞI MESAJLARDAN BAZILARI İSE ŞÖYLE:

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR'İN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

"Bayramlar, dostluk, kardeşlik ve hoşgörü gibi pek çok güzelliği içinde barındıran, sevgi ve saygı bağlarımızı daha da güçlendiren en güzel değerlerimizden birisi ve toplumsal birliğimizin temel taşıdır.

Bu sene Ramazan Bayramı'nı ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle geleneksel bayram ziyaretlerimizden uzak, evlerimizde geçireceğiz. Ancak gönül birlikteliğimizle milletçe bu bayramın coşkusunu yaşayacağımıza inanıyorum.

Dünyaya örnek mücadelemizle bu salgını yenerek nice bayramları bir arada kutlamayı temenni ediyor, özveriyle görevlerini yapan sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Bu duygularla Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm insanlığa sağlık getirmesini diliyor; futbol ailemizin, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile tüm İslam aleminin bayramını içtenlikle kutluyorum."

TBF BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU'NDAN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

"Bütün İslam alemi ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutlarım. Bu bayram daha öncekilerde olduğu gibi büyüklerimizin ellerini öpüp, küçüklerimize doyasıya sarılamayacağız belki ama gönüllerimiz her daim birlikte olacak. Biz birlikte olunca her zorluğu aşacağımızı biliyoruz.

Dayanışma ruhumuzu asla kaybetmeyeceğimiz, sağlık ve mutluluk dolu nice güzel bayramlar diliyorum."

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

"Ülkemizin ve tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar; sevgi, dostluk ve huzur dolu nice bayramlar dileriz."

GALATASARAY

"Sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma duygularının her zamankinden daha yoğun yaşandığı Ramazan ayının ardından Bayrama ulaşmanın sevincini paylaşıyoruz.

Bu vesile ile birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarından olan Ramazan Bayramı'nın ülkemize, Camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir Bayram diliyoruz."

BEŞİKTAŞ

"Tüm ulusumuzun Ramazan Bayramı'nı kutlar; ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dileriz..."

FENERBAHÇE

"Ramazan Bayramımızı en iyi dileklerimizle kutlar; ülkemize ve camiamıza sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar dileriz."

TRABZONSPOR BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU'NUN MESAJI

"Değerli Trabzonsporlular,

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nı farklı bir ruh hali içinde karşılıyoruz.

Bayram ziyaretlerinin olmadığı, aile büyüklerinin çocuklar ve gençlerle bir araya gelemediği, gelse dahi hepimizin yüreğini titreten sıcak kucaklaşmaların yaşanamadığı farklı bir Ramazan Bayramı kutlayacağız.

Biz de Trabzonspor Kulübü olarak bu Ramazan'da tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz geleneksel bayramlaşma töreninden mahrum kalacağız. Ancak her şeye rağmen bu bayram da gönüllerimiz bir olacak.

Camiamızın, ülkemizin ve de İslam aleminin sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesini temenni ediyor, hepinizin Ramazan Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum."

DEMİR GRUP SİVASSPOR BAŞKANI MECNUN OTYAKMAZ'IN MESAJI

"Dayanışma, hoşgörü, sevgi, saygı, birlik, beraberlik ve kardeşlik gibi önemli değerlerin yaşanıp paylaşıldığı bir bayramı daha birlikte idrak etmenin sevinci içindeyiz. Bayramlar, milletimizi birbirine en kuvvetli duygularla bağlayan, bereketiyle hepimizi kuşatan en anlamlı ve özel günlerdir. Ancak bu bayram diğer bayramlardan daha farklı geçecek. Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan Kovid-19 pandemisi nedeniyle büyüklerimizi, küçüklerimizi, akraba ve sevdiklerimizi ziyaret edemeyeceğiz. Evde geçireceğimiz bu bayramda sevdiklerimizi görüntülü arayarak yüzlerindeki o mutluluğu görmeye çalışarak bayramlarını tebrik edeceğiz. Tüm İslam aleminin, ulusumuzun, şehrimizin, camiamızın, taraftarlarımızın ve spor kamuoyunun Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, gelecek her günün bayram sevinci, huzuru ve mutluluğu ile dolu olmasını diliyorum."

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

"Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun..."

AYTEMİZ ALANYASPOR

"Ramazan Bayramımız kutlu olsun"

GÖZTEPE

"Ramazan Bayramınızı en içten duygularla kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz."

GAZİANTEP FK

"Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlıklı, mutlu ve sevdiklerinizle birlikte huzur dolu nice bayramlar dileriz."

FRAPORT TAV ANTALYASPOR

"Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutlar; sevdikleriniz ve ailenizle sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram dileriz."

GENÇLERBİRLİĞİ

"Bir arada olamasak da kalplerimizdeki sevgiyi paylaştığımız mutlu bir bayram olsun. Ramazan Bayramınız kutlu olsun."

KASIMPAŞA

"Bu bayram aynı mekanları paylaşamasak da aynı duyguları yine ve daha güçlü paylaşacağız... Ramazan Bayramınız kutlu olsun"

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

"Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı bir dönemde Ramazan Bayramı'na kavuşmanın buruk mutluluğunu yaşıyoruz.

İnşallah yakın gelecekte çok daha güzel ve çok daha sağlıklı günlerde, yine eskiden olduğu üzere büyük bir coşkuyla hayal ettiğimizden çok daha güzel bayramları sevinçle, heyecanla hep birlikte kutlayacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, birliğimizin, beraberliğimizin en güzel şekilde tezahür etmesine, sevginin, saygının, hoşgörünün, yardımlaşmanın pekişmesine vesile olan Ramazan Bayramı'nın, İslam Alemine, tüm insanlığa, ülkemize, milletimize, Konya'mıza, her şeyden önce sağlık, huzur, barış, mutluluk ve esenlik getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz.

Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun..."

ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ

"Sevdiklerinizle bir arada; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi dileriz. Birlik içinde tüm camiamızın mübarek Ramazan Bayramını kutluyoruz!"

MKE ANKARAGÜCÜ BAŞKANI FATİH MERT'İN BAYRAM MESAJI

"Tüm dünyanın içinde bulunduğu bu zor günlerde, Ramazan ayının sevgi, paylaşmak ve sabır olan anlamını bir kez daha önemle idrak etmiş bulunmaktayız.

Mübarek Ramazan Bayramı'na kavuşmaya hazırlandığımız bu günlerin aynı zamanda dünyamızın ve ülkemizin sağlık ve refah içinde, insanların sevdiklerine kavuşmasının zor olmadığı, huzurlu ve mutluluk dolu günlerin müjdecisi olması dileğiyle, sizin ve ailenizin Ramazan Bayramı'nı kutlarım."

HES KABLO KAYSERİSPOR

"Sevdikleriniz ve ailenizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice bayramlar yaşamanız dileğiyle. Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun."