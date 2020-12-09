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aksam.com.tr
  • 09 Aralık 2020 Çarşamba 00:48
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Spor camiasından Başakşehir'e destek, ırkçılığa tepki

Spor camiasından Başakşehir'e destek, ırkçılığa tepki

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepki gösterdi.

TFF'nin "Irkçılığı şiddetle kınıyoruz" başlığıyla yaptığı açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir’in, PSG ile deplasmanda oynadığı mücadelenin 4. hakemi tarafından Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya olan ırkçılık söylemi, insanlık adına asla kabul edilemez bir suç ve utançtır." ifadeleri kullanıldı.

Olayın yaşandığı andan itibaren TFF Başkanı Nihat Özdemir ile TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve UEFA yetkilileri ile temasa geçtiği bildirildi.

Açıklamada, TFF'nin olayın takipçisi olacağı ve hakemin UEFA tarafından gerekli cezayı alacağı inancına sahip olunduğu belirtildi.

Webo'nun ırkçı söyleme maruz kalması gerekçesiyle sahada çekilen Medipol Başakşehir, sosyal medyadan UEFA'nın ırkçılığa karşı mesajının yer aldığı görsel ve "Saygı" etiketiyle "Irkçılığa hayır" ifadelerini paylaştı.

Turuncu-lacivertli ekibin yardımcı antrenörü Webo'nun maruz kaldığı ırkçı saldırının ardından Kulüpler Birliği Vakfı ve kulüpler, ırkçılık karşıtı mesajlar paylaştı.

Beşiktaş Kulübü, İstanbul Başakşehir'in etiketlendiği mesajında, "Yanındayız, ırkçılığa karşıyız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya paylaşımında, eski futbolcuları Webo'nun fotoğrafına yer verilerek, "Yanındayız Webo" ifadelerine yer verildi.

Kulüpler Birliği Vakfı ve Galatasaray Kulübü, "No to racism" ifadeleri paylaştı.

Futbolda Süper Lig kulüpleri, farklı branşlardan kulüpler ve birçok sporcu da sosyal medyadan Medipol Başakşehir'e destek mesajları gönderdi.

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