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  • 14 Mayıs 2020 Perşembe 15:42
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  • 14 Mayıs 2020 Perşembe 15:42

Spor Bakanlığı ile Atletizm Federasyonu 19 Mayıs için dijital koşu düzenliyor

Spor Bakanlığı ile Atletizm Federasyonu 19 Mayıs için dijital koşu düzenliyor

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Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tarihi bir koşu projesi ile tüm Türkiye ile birlikte kutlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu, Macera Akademisi iş birliğinde; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı dijital ortamda anma koşuları projesi ile kutlamaya hazırlanıyor.

19 Mayıs'ta "19 Mayıs 1919 Koşusu" ile başlayacak etkinlikte, "Gençlik Haftası Sanal Yarışları" ile 19-25 Mayıs tarihleri arasında bir hafta boyunca devam ederek binlerce kişinin sanal ortamda koşarak ve hareket ederek bu çok özel bayramı büyük bir coşku ile hep birlikte kutlaması hedefleniyor. Dileyen herkes bu tarihi kutlamaya ücretsiz olarak www.19mayis1919kosusu.com adresinden kayıt olabilecek.

19 MAYIS 1919 KOŞUSU 19 SAAT, 19 DAKİKA SÜRECEK

Etkinlik 19 Mayıs'ta düzenlenecek "19 Mayıs 1919 Koşusu" projesi ile başlayacak. Sports TV ve Türkiye Atletizm Federasyonu YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak "19 Mayıs 1919 Koşusu" 19 saat, 19 dakika sürecek.

Türkiye'nin 24 saat Ultra Maraton rekortmeni Aykut Çelikbaş'ın yaklaşık 190km koşacağı etkinlikte Aykut Çelikbaş'a bir bayrak yarışı kurgusu ile şampiyon atletlerimiz ve ünlü isimler de canlı bağlantı yaparak en az 19 dakika süre ile eşlik edecekler. 19 Mayıs 00.00'da başlayıp aynı gün saat 19.19'da bitecek bu tarihi koşuya, dileyen herkes online bir şekilde koşarak canlı yayında eşlik edebilecek.

19-25 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA "GENÇLİK HAFTASI SANAL YARIŞLARI" DÜZENLENECEK

Ayrıca proje kapsamında; 15-25 Mayıs tarihleri arasında "Gençlik Haftası Sanal Yarışları" da düzenlenecek. Katılımcıların 1,9km, 5km, 10km, 19km veya 19dk'lık mesafeleri seçerek yürüme bandında, koridorda, bahçede ya da sitelerinde ister yürüyerek, ister koşarak, isterse de hareket ederek ve fiziksel mesafeye dikkat ederek katılabileceği "Gençlik Haftası Sanal Yarışları" ile yüzlerce sporsever, uzaktan ama bir arada spor yapmanın keyfini çıkaracak. Katılımcılar etkinlik sonunda, tıpkı fiziksel olarak düzenlenen koşularda olduğu gibi, sonuç sertifikalarına sahip olacaklar.

İYİLİK İÇİN KOŞ! DİLEYEN KOŞARKEN BAĞIŞ YAPABİLECEK!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı dayanışma içinde kutlarken katılımcılar, Covid - 19 salgını döneminde ihtiyaç sahiplerine koşarak destek olmak için Türkiye'nin en büyük yardım kuruluşu Kızılay ve 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yapabilecekler. Online ortamda gerçekleştirilecek olan bu koşular sayesinde, katılımcılar sosyal mesafelerini korurken, fiziksel anlamda bir arada olamasalar da 19 Mayıs coşkusunu yüzlerce kişiyle birlikle koşarak yaşayacaklar.

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