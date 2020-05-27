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aksam.com.tr
  • 27 Mayıs 2020 Çarşamba 08:00
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Sponsorlar kapıyı çaldı

Sponsorlar kapıyı çaldı

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Ali Koç: “Esas sıkıntıyı önümüzdeki sezon göreceğiz. Sponsorlar iptal için kapımızı çalmaya başladı.”

AKŞAM

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, kulübün bayramlaşma töreninde Youtube kanalından açıklamalarda bulundu: “Spor ekonomisi olarak esas sıkıntıyı önümüzdeki sezon göreceğiz. Sponsorlar iptal için kapımızı çalmaya başladı. Süper Lig ve bir alt ligin oynanması, daha alt liglerde ise futbolun oynanmaması gerekiyor. Ülkemiz bu süreçte sağlık problemlerini de iyi yönetti. Sağlık bakanımızın herkesi sakinleştirmesi, umut vermesi, her şeyi tane tane anlatması bizlere umut verdi. Ülke ve millet olarak iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Gelirlerimizin yüzde 80’i bankalara gidiyor. Ayrıca 40-50 milyon dolarlık bir borç indirimi yapmayı başardık.”

OBRA VE BAŞKAN MASADA

Bu arada Fenerbahçe, Euroleague’nin iptal edilmesinin ardından Obradovic’le yeni sözleşme için görüşmelere başladı. Ali Koç, Obra’nın kalmasını istiyor.

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