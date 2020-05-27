Sponsorlar kapıyı çaldı

AKŞAM
Fenerbahçe başkanı Ali Koç, kulübün bayramlaşma töreninde Youtube kanalından açıklamalarda bulundu: “Spor ekonomisi olarak esas sıkıntıyı önümüzdeki sezon göreceğiz. Sponsorlar iptal için kapımızı çalmaya başladı. Süper Lig ve bir alt ligin oynanması, daha alt liglerde ise futbolun oynanmaması gerekiyor. Ülkemiz bu süreçte sağlık problemlerini de iyi yönetti. Sağlık bakanımızın herkesi sakinleştirmesi, umut vermesi, her şeyi tane tane anlatması bizlere umut verdi. Ülke ve millet olarak iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Gelirlerimizin yüzde 80’i bankalara gidiyor. Ayrıca 40-50 milyon dolarlık bir borç indirimi yapmayı başardık.”
OBRA VE BAŞKAN MASADA
Bu arada Fenerbahçe, Euroleague’nin iptal edilmesinin ardından Obradovic’le yeni sözleşme için görüşmelere başladı. Ali Koç, Obra’nın kalmasını istiyor.
Galatasaray yönetimi; Falcao, Belhanda ve Feghouli'nİn satışında sadece bonservisleri düşünmüyor. Koronavirüs salgını sonrasında futbol ekonomisinde de gelirler inanılmaz şekilde düştü. Sarı-Kırmızılılar, takımda en fazla kazanan isimleri göndererek, maaş yükünden de kurtulmak istiyor.
Transferin gözdesi İrfan Can Kahveci kararını verdi. Genç oyuncu menajerine, yurt dışındaki teklifleri düşünmediğini belirtti ve iki kulübün anlaşması halinde Fenerbahçe formasını giymek istediğini söyledi. Sarı-Lacivertliler bonservis sorununu çözmek için arayışlara girdi.
Fransızlar, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığında Trabzonspor'un, ‘Süper Lig'in 3 büyükleri'ni geçtiğini iddia etti.
Premier Lig kulüpleri maçlar oynandığı sırada Kovid-19'dan bir oyuncunun hayatını kaybetmesi halinde ‘adam öldürmekten' yargılanabilir.
Vedat Muriqi'ye talip olan West Bromwich Albion, bazı oyuncularını elden çıkartıp, transfer için kaynak sağlamak istiyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor.
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Türkiye, koronavirüs salgını sonrası kontrollü sosyal hayata geçiş sürecine yavaş yavaş giriyor. “8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması” yarın Okmeydanı'nda resmen başlayacak.