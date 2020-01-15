Spinazzola - Politano takasında taraflar anlaşmaya vardı

Inter ve Roma'nın Spinazzola - Politano takası konusunda anlaşmaya vardığı İtalyan basını tarafından iddia ediliyor.

Serie A'nın iki dev kulübü Inter ve Roma'nın Matteo Politano - Leonardo Spinazzola takası konusunda anlaştığı iddia edildi.

Sol kanada takviye isteyen Inter'in hocası Conte'nin Spinazzola'yı istemesi ile başlayan süreçte Roma'ya Politano'nun önerilmesinin ardından iki kulüp anlaşmaya vardı. İtalyan basınının gündeminden düşmeyen takas iddialarında artık son aşamaya gelinmiş durumda. Yine iddialara göre iki oyuncunun takası ile ortaya çıkacak ek bonservis tutarı belirlendiğinde resmi imzalar atılacak.

Savunmanın her iki kanadında da oynayabilen Spinazzola'nın Conte'nin geniş kadrosunda yer bulacağını yazan İtalyanlar, Politano'nun da Zaniolo'nun sakatlanmasından sonra Roma kadrosunda iyi bir alternatif olabileceğini ifade ediyor.

Sezon başında Juventus'tan Roma'ya transfer olan Spinazzola bu sezon 15 resmi maça çıkıp 1 asist yaptı. Politano ise Conte'nin gelişiyle Inter'de yedek kulübesine hapsolmuş ve tüm kulvarlarda oynadığı toplam 15 maçın sadece 2'sinde ilk 11'de başlayabilmişti.

(Sporx)