Spencer Dinwiddie'nin yeni takımını taraftarlar seçecek

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından hayranlarına seslenen 27 yaşındaki basketbolcu, "GoFundMe" adlı bağış toplama sitesi üzerinden bir ay içinde 24,6 milyon dolara denk gelecek sanal para birimi "Bitcoin" toplanması halinde kariyerine devam edeceği kulübe taraftarın karar vereceğini ifade etti.
Sosyal medya hesabından oylama başlatan Dinwiddie'nin anketine şimdiden 10 bine yakın hayranı katılırken, forma giyebileceği aday takımlar arasında Detroit Pistons yüzde 42,1 oyla ilk sırada yer alıyor.
Bağış toplama sitesine henüz 65 kişi katkıda bulunurken, toplanan miktar ise 690 dolarda kaldı.
Pistons'ta 2014-16 sezonları arasında forma giyen Dinwiddie, son dört yıldır ise Brooklyn Nets'te görev alıyor. ABD'li basketbolcunun kulübüyle sözleşmesi, 2021 yılında sona erecek.
Dün Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısında konuşan Ali Koç, 3 teknik direktörle görüştüklerini açıklamıştı. Bu isimlerin Nenad Bjelica, Erol Bulut ve Abdullah Avcı olduğu öne sürülürken Arap basınından gündeme bomba gibi düşen başka bir iddia geldi. Habere göre, Al Nasr ile sözleşme yenilemeye yanaşmayan Portekizli teknik direktör Rui Vitoria, Fenerbahçe'yle prensipte anlaşma sağladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauricio Isla, “Eğer Şili'den bir teklif gelirse bu teklifi değerlendirmek isterim. Ülkemde olmak isterim” dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni hocayla ilgili adresi verdi: “Teknik Direktör konusunda çalışmalarımız sürüyor. 40-50 yaşları arasında, aç, çok çalışkan ve disiplinli bir teknik adamla anlaşacağız. Görüşmelerimiz devam ediyor.”
Başkan Ahmet Nur Çebi dahil 9 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında Beşiktaş'ta gündem bir anda değişirken teknik direktör Sergen Yalçın hem yol haritaları hem de takımdaki gelecekleri merak edilen oyuncuların durumu ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.
Hırvat basını, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'i yüksek bir bedelle satması halinde Kosovalı golcünün yerini Osijek'in forveti Mirko Maric ile dolduracağını yazdı.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, gündemine aldığı 19 yaşındaki orta saha Mohammed Kudus'un transferinden vazgeçti. Ganalı genç yıldızın kulübü Nordsjaelland, transfer için 8 milyon Euro isteyince Cimbom anında masadan kalktı.