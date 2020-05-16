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aksam.com.tr
  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 17:47
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  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 17:47

Spencer Dinwiddie'nin yeni takımını taraftarlar seçecek

Spencer Dinwiddie'nin yeni takımını taraftarlar seçecek

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets forması giyen Spencer Dinwiddie, görev alacağı sonraki takımı seçmek için taraftarına başvurdu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından hayranlarına seslenen 27 yaşındaki basketbolcu, "GoFundMe" adlı bağış toplama sitesi üzerinden bir ay içinde 24,6 milyon dolara denk gelecek sanal para birimi "Bitcoin" toplanması halinde kariyerine devam edeceği kulübe taraftarın karar vereceğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından oylama başlatan Dinwiddie'nin anketine şimdiden 10 bine yakın hayranı katılırken, forma giyebileceği aday takımlar arasında Detroit Pistons yüzde 42,1 oyla ilk sırada yer alıyor.

Bağış toplama sitesine henüz 65 kişi katkıda bulunurken, toplanan miktar ise 690 dolarda kaldı.

Pistons'ta 2014-16 sezonları arasında forma giyen Dinwiddie, son dört yıldır ise Brooklyn Nets'te görev alıyor. ABD'li basketbolcunun kulübüyle sözleşmesi, 2021 yılında sona erecek.

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