Spartak Moskova, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 9 milyon Euro ödemeye hazır
Galatasaray’ın bir süredir elinden çıkarmak için uğraş verdiği Mbaye Diagne için Rus ekibi Spartak Moskova 9 milyon Euro’luk teklifle Sarı-Kırmızılıların kapısını çaldı. Daha yüksek bir teklif gelmemesi halinde Galatasaray, Diagne’yi 9 milyon Euro’ya satacak.
Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 9 milyon Euro teklif yaptı. Rus Kulübü ile Sarı-Kırmızılı takım arasında görüşmeler sürüyor.
Galatasaray, Diagne için daha yüksek bir teklif gelmezse oyuncu 9 milyon Euro'ya gözden çıkartacak.
Ancak Senegalli golcü ise Spartak'tan 3.5 milyon Euro talep etti. Golcü futbolcu Sarı-Kırmızılı takımdan yıllık 2.4 milyon Euro kazanıyordu.
Rus kulübü kısa süre önce forvetlerinden Ze Luis'i Porto'ya, Luiz Adriano'yu ise Parmeiras'a satmıştı.
(Fanatik)