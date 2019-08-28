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  3. Spartak Moskova, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 9 milyon Euro ödemeye hazır

Spartak Moskova, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 9 milyon Euro ödemeye hazır

Spartak Moskova, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 9 milyon Euro ödemeye hazır

Galatasaray’ın bir süredir elinden çıkarmak için uğraş verdiği Mbaye Diagne için Rus ekibi Spartak Moskova 9 milyon Euro’luk teklifle Sarı-Kırmızılıların kapısını çaldı. Daha yüksek bir teklif gelmemesi halinde Galatasaray, Diagne’yi 9 milyon Euro’ya satacak.

Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 9 milyon Euro teklif yaptı. Rus Kulübü ile Sarı-Kırmızılı takım arasında görüşmeler sürüyor.

Galatasaray, Diagne için daha yüksek bir teklif gelmezse oyuncu 9 milyon Euro'ya gözden çıkartacak.

Ancak Senegalli golcü ise Spartak'tan 3.5 milyon Euro talep etti. Golcü futbolcu Sarı-Kırmızılı takımdan yıllık 2.4 milyon Euro kazanıyordu.

Rus kulübü kısa süre önce forvetlerinden Ze Luis'i Porto'ya, Luiz Adriano'yu ise Parmeiras'a satmıştı.

(Fanatik)

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