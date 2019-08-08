Sparta Prag-Trabzonspor İLK 11'LER

İLK 11’LER:
SPARTA PRAG: Nita, Hanousek, Costa, Stetina, Sacek, Travnik, Krejci, Kanga, Hasek, Plavsic, Tetteh
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Mikel, Abdülkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban
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