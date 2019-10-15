Sözünü tutacak!

AKŞAM

İNGİLİZ basını bir süredir Mesut Özil’in ara transferde Fenerbahçe’nin formasını giyeceğini iddia ediyor. Unai Emery ‘nin Arsenal kadrosunda düşünmediği Mesut’un annesine, “Bir gün Fenerbahçe’de oynayacağım” sözü verdiğini belirten dailycannon.com şu değerlendirmede bulundu: “Hepimiz biliyoruz ki Mesut Özil ocak ayında ayrılmak istiyor. Annesine verdiği sözü tutmak istiyor ancak Türk takımı bu ücrete yaklaşmadığı için sözünü tutarsa herkesi şaşırtır.

EN ÇOK KAZANAN 65 BİN

Transfer olursa Arsenal aldığı 350 bin poundluk haftalık ücreti sübvanse etmek zorunda kalacak. Oyuncu için hiçbir ödeme yapmazsa, hiçbir kulüp çok kötü bir görüntü veren, böyle bir maliyetin altına girmez.