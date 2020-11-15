Sözleşmesi 1 yıl otomatik uzaması beklenen Ryan Babel, maaşında indirime gidiyor

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a transfer olan Ryan Babel, aldığı yıllık ücret, saha içindeki performansı ve takımı ciddiye almaması gibi birçok konu yüzünden Galatasaray taraftarlarının eleştirisini toplamıştı. Galatasaray'ın bir önceki sezon Hollanda devi Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, Hollanda'da Galatasaray'a oranla performansını artırmış ve Hollanda Milli Takımı'nda forma giymeye devam etmişti. Bu sezon başında Ajax ile kiralık sözleşmesi sona eren Babel, Galatasaray'a yeniden geri dönmüştü. Babel bu sezona daha konsantre başladı.
Erzurumspor maçında Emre Kılınç'ın attığı golde kazandığı topla golün başlangıcını yapan, Ankaragücü maçında galibiyet golünü getiren Babel, Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçtaki istekli görüntüsüyle Galatasaray taraftarlarının beğenisini topladı.
9 MAÇTA DAHA OYNARSA SÖZLEŞMESİ 1 YIL UZAYACAK
Bu sezon 20 maçta oynaması halinde sözleşmesi uzayacak Ryan Babel henüz fire vermedi. Lig ve Avrupa'daki 11 maçın tamamında görev alan Babel'in performansından hocası Fatih Terim çok memnun. Hollandalı yıldız 9 maçta daha oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl uzayacak. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon 8 Süper Lig maçında 1 gol atarken 2 asist yaptı.
İNDİRİME GİTMESİ BEKLENİYOR
Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Ryan Babel'in sözleşmesinin uzaması halinde yıllık ücretinde indirime gitmesi bekleniyor. Galatasaray yönetimi de Ryan Babel ile görüşerek 2.5 milyon Euro olan yıllık ücretinde indirime gitmesini talep edecek.
Ryan Babel'in indirime sıcak baktığı ve devre arasına kadar 9 maçta daha forma giyerse uzayacak sözleşmesinde kolaylık sağlayacağı ifade edildi.
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Galatasaray'da uzun süre gönderilecekler listesinde yer alan Ryan Babel, bu sezon kendini bulmaya başladı. 9 maçta daha oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl otomatik uzayacak olan Hollandalı yıldızın böyle bir durumda maaşında indirime gitmesi bekleniyor.
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