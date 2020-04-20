Sözleşme engeli

Fransız basını Lyon'un Gustavo'yu kadrosuna katmasının zor olduğunu vurguladı…

AKŞAM

Maxifoot.fr’nin haberine göre; Juninho vasıtasıyla Lyon, Gustavo ile irtibata geçti. Ancak oyuncunun 2023’e kadar olan sözleşmesi transferin önündeki en büyük engel olarak gösterildi. Fenerbahçe’nin de bu transfere sıcak bakmadığına değinildi.

FERNANDAO UZATIYOR

Öte yandan 2018 yazında Fenerbahçe’den Al-Wahda’ya oradan da bir yıl sonra Bahia’ya giden Fernandao, yeni kulübünde sergilediği performansla göze girmişti. Brezilya ekibi, tecrübeli golcü ile üç yıllık yeni sözleşme imzalamaya karar verdi. Görüşmeler yapılıyor. İmzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.