Soumaoro düellosu

AKŞAM
NDİAYE ve Bilal’i kadrosuna katan Trabzonspor, stoper hamlesiyle transferi kapatmayı planlıyor. Hedefteki isim ise Lille forması giyen Adama Soumaoro... Belirlenen limitlerin dışına çıkmamak için ince eleyip sık dokuyan Bordo-Mavili yönetim, Yusuf için Lille’den alacak olduğu 1 milyon euro bonustan vazgeçip 27 yaşındaki oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak istiyordu. Ancak, Soumaoro’ya İtalyan Genoa’nın da talip olması planları alt üst etti.
TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK
Yaşanan bu gelişme Bordo-Mavililer’de can sıkarken, Lille’in İtalyanlara net bir cevap vermediği belirtildi. Transferin kapanmasına sayılı günler kala elini çabuk tutmak isteyen Karadeniz ekibi de Lille ile olan girişimlerini hızlandırdı. Soumaoro’yu Genoa’ya kaptırmamak için tüm şartlar zorlanacak.
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