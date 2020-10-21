Şota Arveladze'den Trabzonspor'un teklifine cevap: 1,5 ay sonra konuşalım

İLK TEMAS KURULDU
Bordo-Mavili ekibin, Özbekistan ekibi Pakhtakor’u çalıştıran eski teknik direktörü ve efsane futbolcusu Şota Arveladze’yle temas kurduğu bildirildi.
“SÖZLEŞMEM BİTİNCE KONUŞALIM”
Pakhtakor ile sözleşmesi 1,5 ay sonra bitecek olan Şota’ya teklif yapan Trabzonspor yönetimi, Gürcü çalıştırıcıdan; ‘Sözleşmem bitince konuşalım’ yanıtı aldı.
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