Şota Arveladze, Pakhtakor ile yine şampiyon oldu

SPOR GÜNDEMİ

Yönetimden müthiş hamle! En az yüzde 100 zam yapılacak Yönetimden müthiş hamle! En az yüzde 100 zam yapılacak Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla teknik ekibin yüzünü güldüren ve takımın en az kazanan ismi olan Taylan Antalyalı'ya Sarı-Kırmızılı yönetim en az yüzde 100 zam yapacak.

Avcı'nın Trabzonspor'a oynatacağı taktik düzen ortaya çıktı Avcı'nın Trabzonspor'a oynatacağı taktik düzen ortaya çıktı Eddie Newton'ın ardından Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı, Bordo-Mavili takımda 4-1-4-1 sistemini deniyor.

Erol Bulut'tan sürpriz 11! Fener zorlu deplasmanda Erol Bulut'tan sürpriz 11! Fener zorlu deplasmanda Fenerbahçe'de Harun Tekin, Gökhan, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Kemal Ademi ve Sinan Gümüş Gençlerbirliği kadrosunda yok

Beşiktaş 'kabusu' Başakşehir'le karşılaşıyor! İşte muhtemel 11'ler Beşiktaş 'kabusu' Başakşehir'le karşılaşıyor! İşte muhtemel 11'ler Toplamda 7 eksiği bulunan Beşiktaş, bugün Medipol Başakşehir önünde zor bir sınav verecek. Hastalık, sakatlık ve cezadan çok çeken Siyah-Beyazlılar'da alternatifsiz zorunlu kadro kaldı. Her şeye rağmen 3 puan gelirse tüm yaralara merhem olacak. Kayıp halinde dert daha da büyüyecek.

Şota, Pakhtakor ile yine şampiyon oldu Şota, Pakhtakor ile yine şampiyon oldu Gürcü teknik direktör Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Pakhtakor, Özbekistan Süper Ligi'nde bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.