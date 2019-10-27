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'Sosyal medyaya kulak asmayın'

'Sosyal medyaya kulak asmayın'

Geçtiğimiz günlerde cimnastiği bırakan Tutya Yılmaz, “Sosyal medyada bana ‘Kas yığını’ dediler. İnsanları, şişman-zayıf gibi yargılamak doğru değil. Ama sporu bu yüzden bırakmadım” dedi.

ÖZEL HABER | BÜLENT ŞANLIKAN

TÜRK cimnastik tarihine adını altın harflerle yazdıran Tutya Yılmaz sporu bıraktığını duyurmuştu. Yılmaz’ın sosyal medyada kendisine yönelik “linç kampanyası” yüzünden sporu bıraktığı konuşuluyor. Milli sporcu ilk kez AKŞAM’a içini döktü. Tutya, “Sosyal medyada fiziğim nedeniyle ‘kas yığını’ diye eleştirilmem beni elbette üzdü. Ancak sporu bu yüzden bırakmadım. Tokyo Olimpiyatları sonrası bırakacaktım, ancak kotaya kalamayınca erkene çektim” dedi. Tutya, “İnsanlar ‘şişman, zayıf, kısa, uzun’ diye çok fazla yargılanabiliyor. Bu sporu yapacak küçükler sosyal medya yüzünden asla vazgeçmemeliler” dedi. Unutulmaz sporcu, yeni hedefini ‘medyada iletişim sektöründe olmak’ diye açıkladı. Tutya, “İsmimden dolayı çoğu yerde yabancı olduğum düşünülüyor oysa ben Ordu’luyum. İstanbul’da doğdum büyüdüm. Tutya, Karadeniz Bölgesin’de yüksek dağlarda yetişen, mor renkli bir çiçek adı” açıklamasında bulundu.

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