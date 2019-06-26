Sosyal medyada Malene Pedersen çılgınlığı: Başakşehir tribünleri artık dolar
Başakşehir’in yeni golcüsü Fredrik Gulbrandsen’in kız arkadaşı Malene Pedersen’le ilgili sosyal medyada ‘Başakşehir'in tribünleri artık bu sezon dolar’ şeklinde espriler yapıldı.
Galatasaraylı Linnes'in yakın arkadaşı Malene Pedersen'in sevgilisi olan Başakşehir'in yeni transferi Gulbrandsen, geçtiğimiz sezon Salzburg formasıyla 12 gol atıp 8 de asist yapmıştı.
Adebayor ile yollarını ayıran Başakşehir, yeni golcüsüne kavuştu.
Bundesliga ekibi Red Bull Salzburg forması giyen Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna kadar turuncu-lacivertli, böylece forvet sorununu çözmüş oldu.
Geçtiğimiz sezon 35 maçta görev alan Norveçli forvet, 12 gol atıp 8 asist de yapmıştı.
Galatasaraylı futbolcu Linnes'in yakın arkadaşı olan Gulbrandsen'in kız arkadaşı Malene Pedersen'le ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı.
Taraftarlar, "Başakşehir'in tribünleri artık bu sezon dolar" şeklinde espriler yaptı.