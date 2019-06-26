Sosyal medyada Malene Pedersen çılgınlığı: Başakşehir tribünleri artık dolar

Galatasaraylı Linnes'in yakın arkadaşı Malene Pedersen'in sevgilisi olan Başakşehir'in yeni transferi Gulbrandsen, geçtiğimiz sezon Salzburg formasıyla 12 gol atıp 8 de asist yapmıştı.

Adebayor ile yollarını ayıran Başakşehir, yeni golcüsüne kavuştu.

Bundesliga ekibi Red Bull Salzburg forması giyen Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna kadar turuncu-lacivertli, böylece forvet sorununu çözmüş oldu.

Geçtiğimiz sezon 35 maçta görev alan Norveçli forvet, 12 gol atıp 8 asist de yapmıştı.

Galatasaraylı futbolcu Linnes'in yakın arkadaşı olan Gulbrandsen'in kız arkadaşı Malene Pedersen'le ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı.

Taraftarlar, "Başakşehir'in tribünleri artık bu sezon dolar" şeklinde espriler yaptı.