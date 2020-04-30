Sosyal medyada Gökhan Gönül-Caner Erkin tartışması

Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in isimleri eski takımları Fenerbahçe ile anılmaya başladı. 2016-17 sezonunda siyah-beyazlı takıma transfer olan iki oyuncu, yaşanan şampiyonluk ve sonrasında gösterdikleri performansla takımın vazgeçilmez isimleri haline gelmişti. İki oyuncunun isimlerinin Fenerbahçe ile anılmasının ardından sosyal medyada taraftarlar arasında tartışma konusu haline geldi.
TARAFTARLARI 2’YE BÖLDÜ
İki oyuncunun tekrardan gündeme gelmesi, sarı-lacivertli taraftarları da 2’ye böldü. Fenerbahçeli bazı taraftarlar, iki oyuncunun takıma dönmemesi gerektiğini ifade ederken, bir kısım taraftar ise ne olursa olsun iki ismin futbolu Fenerbahçe’de bırakması gerektiğini savundu. Beşiktaşlı taraftarlar da ise iki oyuncuyla sözleşme yenilenmesine olan inanç tam.
İki futbolcu hakkında sosyal medyada atılan bazı mesajlar şöyle:
“Gökhan Gönül ve Caner Erkin gündeme gelmiş, sadece gülüyorum”
“Gökhan ve Caner kendi dönemlerinin en iyi bekleriydi. Fenerbahçe’ye katkıları müthiştir. Onların gitmesine neden olanlar, asıl eleştirilmesi gerekenlerdir”
“Gökhan’ın hakkı yendi. 9 sene Türkiye’nin en iyi beki olarak hizmet etti. Van Persie kadar değer görmedi”
“Caner ve Gökhan’ın formaları Kartal Yuvası duvarlarında, oradan alabilirsiniz”
“Gökhan Gönül devri bizim için bitti. Asla kabul etmiyoruz”
Ligue 1 yönetimi, bu sezonun sıralamasını olduğu gibi kabul ederek PSG'yi şampiyon ilan etti.
Galatasaray'ın yıldızlarından Sofiane Feghouli, Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen tarihi zaferi anlattı. Geçen sezon Başakşehir'e attığı golle şampiyonluğu getirdi. Bu yıl da yükselen formuyla Aslan'ın kilit isimlerinden oldu. Cezayirli yıldız, ezeli rakibe karşı deplasmanda ulaştıkları galibiyetin hikayesini paylaştı.
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor. Gelecek sezon hücum futbolu oynatacağını belirten teknik direktör Sergen Yalçın, bu doğrultuda oyunu dikine oynayan, süratli ve kreatif özellikleri bulunan oyuncuların alınmasını istedi. İlk gündeme gelen isimler ise Gökhan Töre, Yasin Öztekin, Serdar Gürler oldu.
Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan sessizliğini bozdu ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu bu sezon oynadığı futbolu kendisine yakıştıramadığını söylerken emeklilikle ilgili olarak, "İnsanlar istiyorlar diye futbolu bırakmak istemiyorum. Bırakmaya henüz hazır değilim. Yaşıtlarım hâlâ oynuyorlar." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de sezon başında takıma katılan ve özverili oyunu ile taraftarların da beğenisini kazanan Luiz Gustavo'ya Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon talip olmuştu. Sarı lacivertliler'de yönetim profesyonelliği ve tecrübesi ile takıma daha çok katkı vermesini beklediği Brezilyalı için Fransız kulübüne ret yanıtı verdi.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, hedefleri hakkında konuştu. Gelecek sezonki bütçeyi açıklayan siyah-beyazlıların teknik patronu, kalıcı başarılar yakalamak istediğini belirtti. Yalçın, bütçeyle ilgili olarak, "İçinde bulunduğumuz olanaklar, maddi değeri yüksek bir takım kurmamızı engelliyor. 2-3 yıl önce Beşiktaş takımının bütçesi 90 milyon euroydu. Önümüzdeki sene bu rakam maksimum 30 milyon euro civarında olacak." ifadelerini kullandı.
Ev antrenmanlarını yetersiz bulan futbolcular, Florya'da çalışmak için teknik heyetten izin istedi. Oyuncuların tesislerde aynı anda 4 kişiden fazla olmamak koşuluyla idman yapmasına müsaade edildi.