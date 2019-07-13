Sosyal medyada da Aslan

ÖZEL HABER | ÖMER ÖZARSLAN

YILLARDIR tartışılan, “Hangi takımın daha çok taraftarı var” konusunda önemli bir veri olarak kabul edilen sosyal medya etkinliğinde Galatasaray ilk sırada. Instagram’ın Haziran ayındaki etkileşimleri dikkate alındığında Sarı-Kırmızılı takım, ezeli rakiplerine fark attı. 21 milyon 700 bin etkileşim alan Galatasaray, 7 milyon 120 bin etkileşim alan Fenerbahçe’yi neredeyse üçe katladı. Sarı-Kırmızılılar, 3 milyon 450 bin etkileşim alan Beşiktaş’ın ise 6 katından daha fazla etkili olduğunu gösterdi. Galatasaray sosyal medya hesaplarındaki takipçi açısından da rakiplerinden çok daha önde.

TRABZONSPOR TWİTTER’DA İYİ

Bütün sosyal medya hesaplarında her 4 kulübün de en fazla takipçisi Twitter’da. Galatasaray bu mecrada 8 milyon 580 bin takipçiyle ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe 6 milyon 640 bin kişiyle onu takip ediyor. Beşiktaş’ın takipçi sayısı ise 3 milyon 870 bin. Trabzonspor’un 1 milyon baremini aştığı tek sosyal medya mecrası ise Twitter. Bordo-Mavililer’in buradaki takipçisi 1 milyon 650 bin. G.Saray’ın geride olduğu tek sosyal medya aracı ise Youtube. Burada F.Bahçe, 889 bin takipçiyle ilk sırada yer alırken, Galatasaray 840 bin takipçiyle ikinci konumda bulunuyor.