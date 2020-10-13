Sosa'nın performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Jose Sosa, profesyonelliği ile takdir topluyor. Trabzon'dan bedelsiz alınan 35 yaşındaki yıldız, idmanlar+maçlarda ortaya koyduğu performansla şimdiden yüzleri güldürdü.
Bayern Münih, Atletico Madrid ve Milan gibi devlerde forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli kulübe de kısa sürede uyum sağladı. İdmanlarda büyük bir disiplin içinde çalışmalarını yapıyor, çalışkanlığı ile gençlere de örnek oluyor. Adeta ikinci baharını yaşayan Tangocu, ligde oynadığı 4 maçta 1 gol ve 1 asist ile performansını şimdiden sahaya da yansıttı. Şampiyonluk yolunda takıma büyük güç katan tecrübeli oyuncu, Luiz Gustavo ile birlikte teknik heyetin orta sahada ikinci 'futbol aklı' olacak.
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Fenerbahçe'de Jose Sosa'nın istekli görüntüsü, teknik heyetin yüzünü güldürdü.