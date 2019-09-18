Sosa'dan indirim talebi rafa kalktı

AKŞAM

GEÇTİĞİMİZ sezondan beri ekonomik sıkıntılarla boğuşan Trabzonspor’da takım kaptanı Jose Sosa’nın aldığı yıllık ücret hem yönetimin hem de camianın gündeminde olan konuların başında geliyordu. İki taraf arasında yaşanan gelişmelerde somut bir adım ortaya çıkmazken, 34 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu aldığı yıllık ücret olan 3 milyon 200 bin euroyu indirme gayreti içinde olan yönetim, İngiliz forvet oyuncusu Daniel Sturridge’e imza parasıyla birlikte her yıl ödeyeceği 3 milyon 500 bin euro nedeniyle Sosa’dan indirimyapma talebini rafa kaldırdı.