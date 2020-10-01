Sosa ve Samatta'nın performansı alkış aldı

Fenerbahçe'nin yeni yıldızları takıma ısınıyor, Sosa ile Samatta şov yapıyor... Rize maçında sonradan oyuna girerek adeta maçı çeviren Arjantinli süperstar, Hatay karşısında çok etkili olamasa da 11 başladığı Galatasaray derbisinde de performansıyla göz doldurmuştu. 35 yaşındaki oyuncunun idmanlarda da çok istekli olduğu ve attığı şık paslar ile golleriyle adeta gövde gösterisi yaptığı öğrenildi.
Uyum sürecini atlattı
Sarı-Lacivertliler'in yeni gol silahı Mbwana Samatta'nın da uyum sürecini kısa sürede atlattığı gözlemlendi. Tek idmanla Galatasaray derbisinde forma giyen Tanzanyalı forvetin, hafta içindeki antrenmanlarda gol şov yaptığı belirtildi. Erol Bulut'un, iki oyuncuyu da Karagümrük karşısında 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.
Basın karşısında
Uzun uğraşlar sonucunda, büyük beklentilerle İngiliz ekibi Aston Villa'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Mbwana Samatta bugün basın karşısına çıkacak. Tanzanyalı oyuncu saat 14.00'te medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
Erol Bulut milli arayı 4 gözle bekliyor
6 senedir şampiyonluğa hasret kalan ve 15 yeni transferle bu özlemi bitirmek isteyen Fenerbahçe ilk 3 haftada yeni yapılanmanın dezavantajlarını yaşadı. Erol Bulut ideal 11'ini bulamazken, takım içinde de uyum sürecinin henüz atlatılamadığı öğrenildi. 3 haftada toplanan 5 puanla lige istediği gibi başlayamayan genç hocanın çare arayışları hızlandı. Bulut, Karagümrük maçının sorunsuz bir şekilde atlatılması durumunda milli arada uyum sorunun aşılacağını düşünüyor.
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