HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

  • 6,124
  • 7,0578
  • 236.793
  • 94.883
SON DAKİKA HABERLERİ
Tümü
Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Spor
  3. Sosa hayal kırıklığı yarattı

Sosa hayal kırıklığı yarattı

Sosa+hayal+k%C4%B1r%C4%B1kl%C4%B1%C4%9F%C4%B1+yaratt%C4%B1

Geçen sezon Ocak ayında Milan’dan alınan 33 yaşındaki Arjantinli yıldız, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

x

OCAK ayındaki ara transferde Milan’dan 3.5 milyon euroya transfer edilen Arjantinli 10 numara Jose Sosa bir türlü bekleneni veremiyor. Bu sezon sadece Galatasaray maçındaki futboluyla ve yaptığı asistle göze batan 33 yaşındaki oyuncu diğer 6 karşılaşmadaki futboluyla hayal kırıklığı yarattı. Kasımpaşa maçında kaptırdığı top gol olan ve Ünal Karaman tarafından ilk yarı sonunda oyundan alınan Sosa iyice gözden düştü. Karaman’ın pazar günü Akhisar deplasmanında Sosa’yı yedek soyundurması bekleniyor.

(Star)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri
,
CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

'Türkiye'ye karşı Yunanistan’ın gardını alması lazım'

En Çok Okunanlar