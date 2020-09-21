Sörloth'un yerine 2 aday

Alexander Sörloth'un Leipzig’e satılmasının ardından Afobe’yi kadrosuna katan Trabzonspor, hücum hattına bir takviye daha yapmak istiyor.
Hedefteki isimler ise Brezilya ekibi Internacional forması giyen William Pottker ile St.Etienne’de oynayan Wahbi Khazri. Kulüplerle ve oyuncularla görüşmeler devam ediyor. İki isimden biri Bordo-Mavili formayı giyecek.
Bu sezon ezeli rakiplerine attığı transfer çalımlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe, zincire bir halka daha ekledi: Nazım Sangare. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın de istediği başarılı sağ bekin transferini bitirdi.
Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya geliyor.
Diriliş Belhanda
Alexander Sörloth'la yol ayrımına gelen Trabzonspor, golcü oyuncunun yerine 2 isim belirledi.
Beşiktaş, sağ bek transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.
Etebo'nun ardından kadroya bir orta saha daha katmak isteyen Galatasaray geçen sezon kiraladığı Seri için yeniden harekete geçti. Fulham'da kadroya giremeyen Fildişili oyuncu için resmi teklif yapılacak.