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aksam.com.tr
  • 20 Nisan 2020 Pazartesi 19:27
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  • 20 Nisan 2020 Pazartesi 19:29

Sörloth'un menajerinden Real Madrid iddialarına yanıt

Sörloth'un menajerinden Real Madrid iddialarına yanıt

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Bu sezon gösterdiği performansla Trabzonspor'da yıldızlaşan Alexander Sörloth için flaş bir açıklama geldi. Norveçli forvetin menajeri Morten Wivestad, İspanyol basınına transfer iddialarıyla ilgili konuştu.

Wivestad, Real Madrid haberlerine de değinerek, "Sörloth'a büyük bir ilgi var, bu doğru. Ama şu an için, Real Madrid ve Sevilla'dan herhangi bir resmi teklif olmadı" dedi.

25 GOL ATTI, 8 ASİST YAPTI

Bu sezon Avrupa, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere üç kulvarda mücadele eden ancak daha sonra Avrupa defteri kapanınca iki kulvarda yoluna devam eden Trabzonspor'da en çok süre alan oyuncuların başında Sörloth geliyor. Bu sezon ligi kasıp kavuran Sörloth, toplam 39 maçta 3 bin 132 dakika sahada kalarak rekor kırdı. 39 maç ve 3 bin 152 dakikaya toplam 25 gol, 8 asist sığdıran Sörloth, Avrupa'nın devlerini de peşine takmayı başardı.

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