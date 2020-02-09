Sörloth'un kırmızı kart görmesine sebep olan Baiano'dan özür mesajı

Golcü futbolcu Alexander Sörloth, Trabzonspor'un deplasmanda 2-0 kazandığı Gençlerbirliği karşılaşmasında 90+4. dakikada kırmızı kart görmüştü.

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlıp etti.

Mücadelenin son dakikalarında Gençlerbirliği futbolcusu Fabricio Baiano ile ikili mücadeleye giren Trabzonsporlu Alexander Sörloth, rakibine yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart görmüştü.

Sörloth'un kırmızı görmesine sebep olan Gençlerbirliği oyuncusu Baiano ise instagram hikayesinden yaptığı paylaşımda Norveçli golcüden ve Trabzonspor camiasından özür diledi.

Brezilyalı futbolcu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Dün Trabzonspor ile oynadığımız müsabakada Alexander Sörloth ile istenmeyen bir olay yaşadım. Maçı kazanmayı çok istiyordum. Ter döktüğüm ve mücadele ettiğim takım için formasnı onurlandırmak istedim. Ama bu yaşanan olay yüzünden Alexander Sörloth'un atılmasını istemezdim. Benim gibi bir sporcu, takımının formasını tüm gücü ve kalbiyle savunan sporcu arkadaşım Alexander Sörloth'tan, Trabzonspor ve camiasından bana öfkeli hisseden herkesten en içten duygularım ile özür dilerim.