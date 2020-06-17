Sörloth'un babasından Emre Belözoğlu'na: Fenerbahçe'nin en nefret edilen kişisi

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenip adını finale yazdırdığı maçta Alexander Sörloth ile Emre Belözoğlu arasında yaşanan tartışma geceye damga vurmuştu. Norveçli golcü ülkesinin basınına yaptığı açıklamada “Konuşarak kavga çıkartmaya çalıştı. Beni biraz rahatsız etti. Ben de ondan susmasını istedim” ifadesini kullandı. Sörloth'un babası Goran ise Belözoğlu hakkında “Emre Belözoğlu, büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin en çok nefret edilen kişisi. Susmasını bilmiyor” dedi.

Fenerbahçe maçında attığı iki golle karşılaşmanın yıldızlarından olan Sörloth, Norveç'in VG gazetesine açıklamalarda bulunurken Emre Belözoğlu ile arasında yaşananları anlattı.



Golcü futbolcu, 'Konuşarak kavga çıkartmaya çalıştı. Beni biraz rahatsız etti. Ben de ondan susmasını istedim.' sözlerini kullandı.

Fenerbahçe galibiyeti hakkında konuşan Sörloth, 'Fenerbahçe'yi yenmek harika bir his. Bizim için en büyük rekabetlerden birisi ve orada galip gelmek kesinlikle harika bir şey. Takım arkadaşlarım süperdi, bana çok iyi servisler yaptılar." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor taraftarları hakkında da konuşan Norveçli golcü, 'Taraftarımız statta yok ama desteklerini sürekli hissediyoruz' dedi.

SÖRLOTH’UN BABASINDAN EMRE BELÖZOĞLU’NA OLAY SÖZLER!

Öte yandan aynı gazeteye konuşan Alexander Sörloth'un babası Goran Sörloth, Emre Belözoğlu hakkında çarpıcı açıklamalar kullandı. Goran Sörloth, 'Emre Belözoğlu, büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin en çok nefret edilen kişisi. Susmasını bilmiyor.' şeklinde konuştu.

Norveç basını, Emre Belözoğlu'nu eleştiren ifadeler kullanırken maçın yıldızını ise Sörloth olarak gösterdi.

(Fanatik)