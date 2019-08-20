  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 20 Ağustos 2019 Salı 08:00
  • |
  • 20 Ağustos 2019 Salı 08:43

Sörloth'un 3 mimarı

Sörloth'un 3 mimarı

Paylaş

Caner Çuvalcıoğlu, Uğur Uzunali ve İhsan Derelioğlu, C.Palace’ta 20 maçta sadece 1 gol atan Sörloth’u şiddetle tavsiye etti. Yönetim, muhalif fikirlere rağmen onların raporunu dikkate alıp, işi bitirdi.

AKŞAM

TRABZONSPOR’LA çıktığı 3 resmi maçta 3 gol atan Alexander Sörloth, Türkiye’nin dilinde. Bu sezon yapılan transferlerin en iyisi olarak gösterilen Norveçli golcünün transfer hikayesini merak edip, araştırdık. İlk başta herkesin şüphe ile baktığı ve ‘Nereden çıktı bu Sörloth?” diye iç geçirdiği genç golcü, şimdi Türkiye’nin en çok konuştuğu isim. Geçen sezon İngiltere Premier Ligi’nde Crystal Palace forması giyen ve 20 maçta görev almasına rağmen sadece 1 gol ve 1 asisti bulunan Sörloth’un transfer hikayesi de ilginç. Bu oyuncuyu çocukluğundan beri izleyen Trabzonspor scout ekibi, geçen sezon takibini sıkılaştırdı. Midtjylland takımında 26 maçta 15 gol atıp, 9 asist yaparak en iyi performansını gösteren Norveçli oyuncunun bütün maçları izlendi.

BAŞKAN ARKASINDA DURDU

Caner Çuvalcıoğlu, Uğur Uzunali ve İhsan Derelioğlu’ndan oluşan Trabzonspor scout ekibi, oyuncunun teknik özelliklerinin yanı sıra huyunu suyunu da en ince detayına kadar araştırdı. Scout ekibinin şiddetle alınmasını tavsiye ettiği golcü için yine de şüpheler vardı. Bordo-Mavili yönetimde muhalif olanlar, “20 maçta 1 gol atmış” yaklaşımıyla karşı çıkanlar oldu. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu, ekibinin verdiği rapora güvenip, gelmesi kararının alınmasında etkili oldu. İkinci golcü olarak düşünülen o 1.95’lik Norveçli santrfor, şimdi 3 maçta 3 gol atıp, oynadığı futbolla otoritelerden tam puan aldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Ortaya Roman Saiss

title

Terim'den Belhanda'ya uyarı

title

Aslan Falcao'ya kavuşuyor

Steven Nzonzi İstanbul´da

SPOR GÜNDEMİ

Sörloth'un 3 mimarı
Sörloth'un 3 mimarı

Sörloth'un 3 mimarı

Caner Çuvalcıoğlu, Uğur Uzunali ve İhsan Derelioğlu, C.Palace’ta 20 maçta sadece 1 gol atan Sörloth’u şiddetle tavsiye etti. Yönetim, muhalif fikirlere rağmen onların raporunu dikkate alıp, işi bitirdi.

Beşiktaş'a geri dönmek için can atıyor!
Beşiktaş'a geri dönmek için can atıyor!

Beşiktaş'a geri dönmek için can atıyor!

Beşiktaş'a geri dönmeyi çok isteyen Aboubakar ayrılık ateşini yaktı.

Ortaya Roman Saiss
Ortaya Roman Saiss

Ortaya Roman Saiss

Siyah-Beyazlılar, Wolverhampton’ın orta saha oyuncusu Saiss ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş'ta flaş istifa yolda!
Beşiktaş'ta flaş istifa yolda!

Beşiktaş'ta flaş istifa yolda!

Beşiktaşlı taraftarların bir türlü yardımcı antrenör olarak görmek istemedikleri ve istifa çağrısı yaptıkları Orhan Ak karar aşamasına geldi.

Terim'den Belhanda'ya uyarı
Terim'den Belhanda'ya uyarı

Terim'den Belhanda'ya uyarı

Denizli maçında performansı ile hayal kırıklığı yaratan Belhanda, Fatih Terim tarafından uyarıldı.

Aslan Falcao'ya kavuşuyor
Aslan Falcao'ya kavuşuyor

Aslan Falcao'ya kavuşuyor

Konyaspor maçında Falcao’nun sahada olması planlanıyor. Monaco’ya da bu transfer için herhangi bir bedel ödeme yapılmayacağı belirtildi. Galatasaray, 33 yaşındaki Kolombiyalı santrfora, 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalatacak.

Diagne Al Nassr yolcusu
Diagne Al Nassr yolcusu

Diagne Al Nassr yolcusu

27 yaşındaki Senegalli golcü, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaştı. G.Saray, 12 milyon euro bonservis bedeli alacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.