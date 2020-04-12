Sörloth'tan takım arkadaşına: Lahana, mısır ekmeği, turşu kavurması...

Trabzonspor’un altyapısından yetişen Serkan Asan, karantina günlerini Trabzon’un Düzköy İlçesindeki evlerinde geçiriyor. Bordo-mavili takımın golcü oyuncusu Alexander Sörloth’ün, Serkan Asan’dan ’geleneksek bir Türk yemeği görmek istiyorum’ sözleri üzerine takım arkadaşını kırmayan genç oyuncu mutfağa girerek lahana yemeği, mısır ekmeği ve turşu kavurması yaptı. Genç oyuncu her ne kadar mutfakta yalnız olduğunu iddia etse de ablasından ve annesinden yardım aldı.
Daha çok yaylayı sevdiğini belirten Serkan Asan, "Burası daha sessiz ve sakin olduğu için buradayım. Hem ailemde burada. Onların yanına gelip birlikte vakit geçirmeyi çok seviyorum. ben yaylayı daha çok tercih ediyorum"dedi
Elinden geldiğince yöresel yemekler yapmaya çalıştığını belirten Serkan Asan, pası kendisi gibi kanat oyuncusu olan takım arkadaşı Filip Novak attı.
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Koronavirüsün dünya üzerinde yayılmasına devam ettiği haftalarda maçların ertelenmemesi üzerine Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i Nijerya Milli Takımı'nın eski kalecilerinden Dosu Joseph eleştirdi. Goal'a konuşan eski kaleci Obi Mikel'in ayrılık sürecinde hatalı olduğunu dile getirdi.
Trabzonspor'un altyapısından yetişen Serkan Asan, takımın golcü oyuncusu Trabzonspor'un altyapısından yetişen Serkan Asan, takımın golcü oyuncusu Alexander Sörloth'ün, kendisinden beklediği yöresel yemek yapma isteğini kırmayarak mutfağa girdi ve lahana yemeği yaptı.'ün, kendisinden beklediği yöresel yemek yapma isteğini kırmayarak mutfağa girdi ve lahana yemeği yaptı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören eski milli kaleci ve Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber, hastalığını yenmesinin ardından İtalyan basınına açıklamalar yaptı. TuttoMercato'ya konuşan eski eldiven, bu işi herkesin ciddiye almasına yönelik çağrıda bulundu.
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