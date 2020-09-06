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aksam.com.tr
  • 06 Eylül 2020 Pazar 08:00
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Sörloth'tan gazeteciye tepki: 'Benden cevap alamazsın'

Sörloth'tan gazeteciye tepki: 'Benden cevap alamazsın'

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AKŞAM

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Alexander Sörloth, Norveç'in Avusturya'ya 2-1 mağlup olduğu maçın ardından gazetecilerle kısa süreli bir tartışma yaşadı.

Alexander Sörloth, Norveç’in sahasında Avusturya’ya 2-1 mağlup olduğu maçta yedek kaldı. 64’üncü dakikada oyuna giren ve takımının tek golünün asistini yapan Sörloth, maçtan sonra kendisini yedek bırakan hocası hakkındaki sorulara tepki gösterdi. Gazetecinin, “Lars Lagerback’ın sizi yedek bırakmasını nasıl karşılıyorsunuz?” sorusuna, “Klasik gazeteci sorusu” diyerek cevap vermedi. Muhabir bu kez, “Yarım saatten az oynaman hayal kırıklığı mı?” diye sordu. Sörloth, “Tekrar dene ama benden cevap alamazsın. Başka bir şey isteyin” diye tepki gösterdi.

Alexander Sörloth alınamaz satılamaz

İLETİŞİM HALİNDEYİZ

Öte yandan Sörloth'u isteyen Leipzig’in hocası Nagelsmann, “İyi bir oyuncu, onunla iletişim halindeyiz. Trabzon’da çok iyi bir sezon geçirdi. Bundesliga’da aynı performansı gösterseydi, bu olağanüstü olurdu” dedi.

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