SPOR GÜNDEMİ

AKŞAM Özel Röportaj: Comolli değil Fenerbahçe başarısız AKŞAM Özel Röportaj: Comolli değil Fenerbahçe başarısız Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, istifa eden yakın arkadaşının yaşadıklarını AKŞAM'a anlattı: “Comolli bana, ‘Ben kendimi başkana anlatıyorum, anlatıyorum. Sonra başkan çıkıp, fikir değiştiriyordu. Artık benim sözümün geçmediği yerde durmamın pek bir anlamı kalmamıştı' dedi.”

Türkiye'de korkumuz yok Türkiye'de korkumuz yok Bordo-Mavililer'in kaptanı Arjantin basınına güvende olduklarını açıkladı: “Türkiye'de şanslıyız. Salgın, Arjantin'de olduğu gibi Türkiye'ye de geç geldi. Avrupa'daki gibi engellenmesi zor olmadı. Doğruyu söylemem gerekirse, Türkiye'de bir korkumuz olmadı. Dünya çapında pandemi ilan edildiğinde Türkiye buna hazırdı.”

Kartal'a UEFA piyangosu Kartal'a UEFA piyangosu Eğer Ziraat Türkiye Kupası virüsten tamamlanamazsa UEFA ligdeki puanlamaya göre Avrupa'ya takım çağıracak. Bu da Beşiktaş'ın yolunu açarken, Fenerbahçe'yi dışarıda bırakacak.

Onyekuru müjdesi Onyekuru müjdesi Belçika basınından “voetbalnieuws”un haberine göre; Monaco, Anderlecht'e kiraladığı Chadli'yi gelecek sezon kadroda tutacak.

Vedat Muriqi'in değeri düştü Vedat Muriqi'in değeri düştü İngiliz basını Vedat Muriqi'nin, ara transfer döneminde Newcastle United tarafından takip edildiğini ve değerinin düştüğünü yazdı.

Sörloth'a özel program Sörloth'a özel program Hafta içinde Norveç'ten Trabzon'a özel uçakla gelen Sörloth'a 14 günlük karantina sürecinde özel program verildi.