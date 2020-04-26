Sörloth'a özel program

AKŞAM
Karantina sonrasında idmanlara başlayacak olan Norveçli’nin fiziksel anlamda kayıp yaşaması istenmiyor. Golcü oyuncuyla tüm kulüp personeli yakından ilgileniyor.
BANA DİNAMO DERLERDİ
Öte yandan Trabzonspor’un eski oyuncusu Okay Yokuşlu, “Trabzon’da bana Dinamo derlerdi. Lakabım buydu. Güzel zamanlar geçirdim. Şu süreçte evde kalmak sıkıcı. Çok zor bir zaman, çok karmaşık. İnsanlarla selamlaşmayı, sarılmayı özledim. İspanyolca için geçen yıl ders aldım. Bu yıl her gün 30 dakika okuyorum” dedi.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, istifa eden yakın arkadaşının yaşadıklarını AKŞAM'a anlattı: “Comolli bana, ‘Ben kendimi başkana anlatıyorum, anlatıyorum. Sonra başkan çıkıp, fikir değiştiriyordu. Artık benim sözümün geçmediği yerde durmamın pek bir anlamı kalmamıştı' dedi.”
Bordo-Mavililer'in kaptanı Arjantin basınına güvende olduklarını açıkladı: “Türkiye'de şanslıyız. Salgın, Arjantin'de olduğu gibi Türkiye'ye de geç geldi. Avrupa'daki gibi engellenmesi zor olmadı. Doğruyu söylemem gerekirse, Türkiye'de bir korkumuz olmadı. Dünya çapında pandemi ilan edildiğinde Türkiye buna hazırdı.”
Eğer Ziraat Türkiye Kupası virüsten tamamlanamazsa UEFA ligdeki puanlamaya göre Avrupa'ya takım çağıracak. Bu da Beşiktaş'ın yolunu açarken, Fenerbahçe'yi dışarıda bırakacak.
Belçika basınından “voetbalnieuws”un haberine göre; Monaco, Anderlecht'e kiraladığı Chadli'yi gelecek sezon kadroda tutacak.
İngiliz basını Vedat Muriqi'nin, ara transfer döneminde Newcastle United tarafından takip edildiğini ve değerinin düştüğünü yazdı.
Hafta içinde Norveç'ten Trabzon'a özel uçakla gelen Sörloth'a 14 günlük karantina sürecinde özel program verildi.
2005 yılında Beşiktaş'a transfer olan Kleberson, 15 yıl sonra bir itirafta bulundu.