  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 18 Eylül 2020 Cuma 10:42
  • |
  • Son Güncelleme:

Sörloth transferinden Trabzonspor'un kasasına girecek rakam 12 milyon euro

Sörloth transferinden Trabzonspor'un kasasına girecek rakam 12 milyon euro

Paylaş

Takvim

Trabzonspor'un Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth, Leipzig ile anlaşmaya vardı. Norveçli golcünün transferinden Bordo-Mavililerin kasasına girecek rakam da belli oldu.

Fırtına ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Norveçli golcü Alman ekibi Leipzig ile anlaşmaya vardı. Günlerdir süren pazarlıklar sonucunda bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace ve Trabzonspor da transfere onay verdi.

Leipzig, yıldız oyuncu için 24 milyon Euro vermeyi kabul etti. Karadeniz Fırtınası, 24 milyon Euro'luk bonservis ücretinin 12 milyon Euro'sunu kasasına koyacak. Ancak anlaşmada bonuslar da mevcut.

Bu bonuslarla Trabzonspor'un kazancı 15 milyon Euro'ya çıkacak. Fırtına, kiraladığı bir oyuncudan hatrı sayılır bir parayı kasasına koyacak.

Sörloth'un şu anda Almanya'da olduğu ifade edilirken anlaşmanın da kısa süre içerisinde resmen duyurulması bekleniyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fener'in yeni golcüsüyle her konuda anlaştı! Alacağı maaş bile belli
Fener'in yeni golcüsüyle her konuda anlaştı! Alacağı maaş bile belli

Fener'in yeni golcüsüyle her konuda anlaştı! Alacağı maaş bile belli

G.Saray, Azerbaycan dönüşü transfer bombasını patlattı
G.Saray, Azerbaycan dönüşü transfer bombasını patlattı

G.Saray, Azerbaycan dönüşü transfer bombasını patlattı

Trabzonspor'da Andy Carroll heyecanı
Trabzonspor'da Andy Carroll heyecanı

Trabzonspor'da Andy Carroll heyecanı

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

'Alo Diego Costa, ben Emre'
'Alo Diego Costa, ben Emre'

'Alo Diego Costa, ben Emre'

Fenerbahçe'de Diego Costa sesleri yükselmeye devam ediyor.

G.Saray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki olası rakipleri belli oldu
G.Saray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki olası rakipleri belli oldu

G.Saray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki olası rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un play-off turundaki olası rakipleri belli oldu.

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Welbeck savaşı
Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Welbeck savaşı

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Welbeck savaşı

Beşiktaş ile Fenerbahçe, İngiliz golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. Ada basını iki kulübün de Watford'a kiralama teklifinde bulunduğunu duyurdu.

Çebi, Gökhan Töre'yi yarım saatte bu sözlerle ikna etti
Çebi, Gökhan Töre'yi yarım saatte bu sözlerle ikna etti

Çebi, Gökhan Töre'yi yarım saatte bu sözlerle ikna etti

Beşiktaş, Gökhan Töre transferini tamamlarken, bu oyuncuyla kısa bir görüşme yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, yıllık ücret konusunda futbolcuyu ikna ederken Töre şunları söyledi: "Şartlarımız belli. İstediğin ücreti almak istiyorsan oynayıp kazanırsın."

Fenerbahçe'de çok ilginç durum
Fenerbahçe'de çok ilginç durum

Fenerbahçe'de çok ilginç durum

Fenerbahçe'nin yeni transferleri sonrası kadroda oluşan yabancı dağılımı göze çarptı. Neredeyse her kıtadan bir oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde, ilginç bir durum ortaya çıktı.

Erol Bulut'tan 3 isme kesik
Erol Bulut'tan 3 isme kesik

Erol Bulut'tan 3 isme kesik

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, bu hafta Süper Lig'de ağırlayacakları Hatayspor maçında kadro değişikliğine gidiyor. Başarılı teknik adam; Zanka, Tolga Ciğerci ve Ferdi Kadıoğlu'nu kulübeye çekip Mauricio Lemos, Jose Sosa ve Enner Valencia'yı ilk 11'e çekecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.