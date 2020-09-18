Sörloth transferinden Trabzonspor'un kasasına girecek rakam 12 milyon euro

Fırtına ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Norveçli golcü Alman ekibi Leipzig ile anlaşmaya vardı. Günlerdir süren pazarlıklar sonucunda bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace ve Trabzonspor da transfere onay verdi.
Leipzig, yıldız oyuncu için 24 milyon Euro vermeyi kabul etti. Karadeniz Fırtınası, 24 milyon Euro'luk bonservis ücretinin 12 milyon Euro'sunu kasasına koyacak. Ancak anlaşmada bonuslar da mevcut.
Bu bonuslarla Trabzonspor'un kazancı 15 milyon Euro'ya çıkacak. Fırtına, kiraladığı bir oyuncudan hatrı sayılır bir parayı kasasına koyacak.
Sörloth'un şu anda Almanya'da olduğu ifade edilirken anlaşmanın da kısa süre içerisinde resmen duyurulması bekleniyor.
Fenerbahçe'de Diego Costa sesleri yükselmeye devam ediyor.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un play-off turundaki olası rakipleri belli oldu.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, İngiliz golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. Ada basını iki kulübün de Watford'a kiralama teklifinde bulunduğunu duyurdu.
Beşiktaş, Gökhan Töre transferini tamamlarken, bu oyuncuyla kısa bir görüşme yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, yıllık ücret konusunda futbolcuyu ikna ederken Töre şunları söyledi: "Şartlarımız belli. İstediğin ücreti almak istiyorsan oynayıp kazanırsın."
Fenerbahçe'nin yeni transferleri sonrası kadroda oluşan yabancı dağılımı göze çarptı. Neredeyse her kıtadan bir oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde, ilginç bir durum ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, bu hafta Süper Lig'de ağırlayacakları Hatayspor maçında kadro değişikliğine gidiyor. Başarılı teknik adam; Zanka, Tolga Ciğerci ve Ferdi Kadıoğlu'nu kulübeye çekip Mauricio Lemos, Jose Sosa ve Enner Valencia'yı ilk 11'e çekecek.