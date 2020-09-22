Sörloth transferinde sona gelindi

Alman Leipzig ekibinin CEO’su Oliver Mintzlaff, Sörloth transferinde sona yaklaştıklarını söyledi. Mintzlaff, “Bitiş çizgisine yakınız. Hala açıklığa kavuşturulması gereken birkaç şey var. Önümüzdeki birkaç gün içinde olumlu bir sonuç alacağımızı düşünüyorum.” ifadesini kullandı.
BILD: LYON DA DEVREDE
Alman Bild gazetesi ise Sörloth’un maliyetinin 20 milyon euronun biraz üzerinde olacağını vurgulandı. Bu arada Fransız foot01.com, Olimpik Lyon’un da Norveçli golcüyle ilgilendiğini duyurdu. Haberde, merkez santrfor için çalışmalarını sürdüren Lyon’un listesinde 3 golcü bulunduğu, bunlar arasında Sörloth’un ilk sırada yer aldığı belirtildi.
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