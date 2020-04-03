Sörloth: 'Trabzonspor'a verilmiş bir sözüm var'

Bordo-Mavili formayla kariyerinin en iyi günlerini geçiren, attığı 25 golle tüm Avrupa’nın dikkatini çeken Sörloth’un adı, transferde dev kulüplerle anılıyor.
Real Madrid, Bayern Münih, Milan, Napoli bunlardan sadece bazıları. Sörloth konusunda dış basın haber yaptıkça, Norveçli yıldız ülkesinde de gündem oluyor. Son olarak TV2’nin konuğu olan Sörloth, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Real ve Bayern iddialarının sorulduğu 24 yaşındaki yıldız, “Real Madrid yer yüzünün en büyük kulüplerinden biri. Oynamak istemiyorum dersem kimse inanmaz. Her oyuncu gibi elbette çok isterim. Ama benim Trabzonspor’a verilmiş bir sözüm var. Zaten onlarla anlaşmadan Real Madrid veya bir başka kulübe gidemem. Bayern Münih de etkileyici bir kulüp. Lewandowski ile kıyaslamaları bir onur. Ama önce Trabzonspor’un ikna edilmesi gerekiyor” dedi.
‘Bu takımı çok seviyorum’
Sörloth şöyle devam etti: Beni seven, bana saygı duyan, benim de çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir takımdayım. Trabzonspor’un sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace’tan 2 yıllığına kiraladığı Sörloth’un 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu Bordo-Mavililer’de. Yönetim bu maddeyi kullanıp, Sörloth’u istediği rakama satabilir.
(Fanatik)
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