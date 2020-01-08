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aksam.com.tr
  • 08 Ocak 2020 Çarşamba 12:37
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  • 08 Ocak 2020 Çarşamba 12:37

Sörloth Trabzonspor'a 14.5 milyon kazandırdı

Sörloth Trabzonspor'a 14.5 milyon kazandırdı

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750 bin euro'ya kiralanan Sörloth kulübün kasasını doldurdu. Norveçli yıldızın gol attığı maçların 7'sini kazanan Fırtına, 4'ünden ise beraberlikle ayrıldı.

750 bin euro'ya kiralanan Alexander Sörloth kulübün kasasını doldurdu.

Norveçli yıldızın gol attığı maçların 7'sini kazanan Fırtına, 4'ünden ise beraberlikle ayrıldı. TFF galibiyetlere 2 milyon 764 bin TL veriyor. Sörloth her golü ile kazandırmasa da galibiyet golleri ile şu ana kadar 14.5 milyon TL para getirdi.

DEĞERİ FÜZE GİBİ FIRLADI

Süper Lig'in ilk yarısında skora en çok katkı sağlayan isim olan Alexander Sörloth'un yakaladığı başarılı performans piyasa değerine de yansıdı. Norveçli golcü, piyasa değerini 6 milyon euro'dan 10 milyon euro'ya yükselterek takımda en çok değer kazanan oyuncu oldu. Sörloth'u, değerini 6 milyondan 8 milyon euro'ya yükselten Uğurcan Çakır ve 400 binden 1.5 milyon euro'ya yükselten Yusuf Sarı takip etti.

(Fotomaç)

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