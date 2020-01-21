Sörloth, Şota'nın performansını geride bıraktı

Ligde gol krallığında ilk sırada yer alan Sörloth, 1995-1996 sezonunda 25 golle bordo-mavili takımın tek yabancı gol kralı olan Şota Arveladze'nin 18 haftalık performansını geride bıraktı.
18. haftada Kasımpaşa maçında ağları 3 kez havalandırarak 15 gole ulaşan Sörloth, böylece 1995-1996 sezonunun aynı döneminde 12 gol atan Şota Arveladze'den daha fazla gol kaydetti.
Sörloth, ligde kalan 16 haftada 11 gol daha kaydetmesi halinde Gürcü oyuncudan daha fazla gol atarak kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanını elde edecek.
- Daha fazla verim alındı
Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki yıllığına 750 bin avroya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu Sörloth, şimdiden takımda daha önce görev yapan birçok yabancı golcüden daha fazla gol attı.
Sörloth, 2 gol atması halinde 2014-2015 sezonunu 17 golle tamamlayan Oscar Cardozo'yu yakalayacak.
2018-2019 sezonunu 15 golle tamamlayan Hugo Rodallega'yı şimdiden yakalayan Norveçli golcü, 2013-2014 sezonunda 13 gol atan Paulo Henrique, 12 gol kaydeden Brezilyalı Jaja ve Hırvat Davor Vugrinec gibi oyuncuları ise geride bıraktı.
- Sörloth ve Şota'nın golleri
Sörloth, Trabzonspor formasıyla 18 haftalık periyotta Kasımpaşa ile oynanan 2 maçta toplam 4, Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde 2, Beşiktaş, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçlarında 1'er gol attı.
Şota, 1995-1996 sezonunda 18 haftalık periyotta Vanspor maçında 3, Galatasaray, Kayserispor, Gençlerbirliği karşılaşmalarında 2'şer, Kocaelispor, Altay ve Antalyaspor maçlarında 1'er gol kaydetmişti.
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