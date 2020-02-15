Sörloth Sivas'ta sahada

ALEXANDER Sörloth, Trabzonspor’un Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup ettiği maçta kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı.

AKŞAM

PFDK’dan Sörloth için 2 maç ceza kararı çıkmıştı. Tahkim Kurulu, Norveçli yıldıza PFDK’nın verdiği 2 maçlık cezayı 1 maça indirdi! Karar oy birliğiyle verildi. Karar verilirken tahrikin derecesi ve futbolcunun aldığı darbelerin ağırlığı dikkate alındığı açıklandı. 1 maçlık cezasını Erzurumspor ile oynanan kupa maçında çeken başarılı golcü, ligde bu hafta Sivasspor maçında forma giyebilecek. Duruşmaya Trabzonspor’un avukatının yanı sıra, Alexander Sörloth tercümanıyla birlikte katıldı. Ayrıca Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da duruşmada yer aldı. Yaklaşık 2 saat savunma yapıldı. Sörloth 32 maçta tam 21 gol attı.