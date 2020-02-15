Sörloth Sivas'ta sahada

AKŞAM
PFDK’dan Sörloth için 2 maç ceza kararı çıkmıştı. Tahkim Kurulu, Norveçli yıldıza PFDK’nın verdiği 2 maçlık cezayı 1 maça indirdi! Karar oy birliğiyle verildi. Karar verilirken tahrikin derecesi ve futbolcunun aldığı darbelerin ağırlığı dikkate alındığı açıklandı. 1 maçlık cezasını Erzurumspor ile oynanan kupa maçında çeken başarılı golcü, ligde bu hafta Sivasspor maçında forma giyebilecek. Duruşmaya Trabzonspor’un avukatının yanı sıra, Alexander Sörloth tercümanıyla birlikte katıldı. Ayrıca Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da duruşmada yer aldı. Yaklaşık 2 saat savunma yapıldı. Sörloth 32 maçta tam 21 gol attı.
15 Temmuz’da şehit olan Erol İnce’nin çocuklarına antrenörlük yapan Ö.A. yardımları suistimalden 1 yıl men cezası aldı.
ALEXANDER Sörloth, Trabzonspor’un Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup ettiği maçta kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı.
GSRAY koduyla borsada işlem gören Galatasaray hisseleri yüzde 20 yükselişle yatırımcının yüzünü güldürdü.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi konusunda sadece iki alternatif kaldı. MHK, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili kararını verecek.
Bu sezonun tartışılan futbolcularından biri olan 23 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda büyük ihtimalle satılacak. Peşinde 2 İtalya Serie A ekibi bulunan sambacının 10 milyon euronun altında gitmesi beklenmiyor...
LİGDEKİ son 2 maçında 5 puan kaybeden ve lider Sivasspor’un 4 puan gerisinde 6. sırada yer alan F.Bahçe, A.Gücü karşısında tekrar galibiyetle tanışmayı hedefliyor.
La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schirau, Fenerbahçe’nin sezon sonunda Hakan Çalhanoğlu için Milan’ın kapısını çalacağını iddia etti. Manchester Utd ve Arsenal’in de 26 yaşındaki milli yıldızla ilgilendiğini de dile getirdi.