Sörloth reklam filminde oynadı

Trabzonspor'un resmi giyim sponsoru olan takım elbise firması Damat için çekilen reklam filminde Alexander Sörloth oynadı.

Trabzonspor'un resmi giyim sponsoru olan takım elbise firması Damat için özel olarak kısa bir reklam filmi çekildi. Reklamda ligde attığı 19 golle krallık yarışında zirvede olan ve herkesi kendine hayran bırakan Alexander Sörloth oynadı.

Norveçli futbolcu, reklam filmi sonunda 'Ben buradayım, eğer takım elbiseye ihtiyacın varsa, Damat'a gel' ifadelerini kullandı. Trabzonspor da bu reklam filmini, "Kralımız, resmi giyim sponsorumuz Damat'ta" notuyla paylaştı.