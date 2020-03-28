AKŞAM
Trabzonspor’un yıldızı Alexander Sörloth, salgın nedeniyle bir yere çıkamazken, gündelik rutinlerinin nasıl değiştiğini Norveç basınına anlattı. Bordo-mavili futbolcu “Antrenman için özel bir oda oluşturdum. Her gün antrenman yapıyor ve formumu korumaya çalışıyorum. Dışarı sadece markete gidiyor, sonra hemen eve dönüyorum. Bol bol Netflix izliyorum. FIFA gibi bazı futbol oyunları oynuyorum” dedi. Sörloth, kız arkadaşıyla bu süreçte ayrı kaldıklarını da aktardı. Yıldız futbolcu, “Eve gitmiş olsaydım, Norveç’te 14 gün karantinada kalmam gerekecekti. Türkiye-Norveç sınırı kapatıldı. Benim yanıma gelmesi imkansız hale geldi. Burada biraz mahsur kalmış durumdayım ama sorun değil. 2016’dan beri yurt dışında yaşıyorum ve yalnızlığa alışığım” diye konuştu.
MILAN EKUBAN’I İSTİYOR
Ghanasoccernet adlı internet sitesi, İtalyan devi Milan’ın Caleb Ekuban’ı takibe aldığını duyurdu. Haberde, Milan’ın Ekuban’ı transfer etmesi için 10 milyon euroyu gözden çıkarması gerektiği belirtildi. 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2022 yılının Haziran ayında bitiyor.
Liglerin ertelenmesi, bin 472 hakemin gelirlerine darbe vurdu. Liglerde görev yapan toplam bin 493 hakemden, profesyonel olan 21 hakem maaşlarını alıyor ancak onlar da maç gelirlerinden oldu. Diğer bin 472 hakemin ise kazançları kesildi.
Aslan hem oyunuyla hem de kulübe olan aidiyetiyle kendini ispat eden yıldız isim için Southampton ile masaya oturacak Cimbom, 26 yaşındaki yıldız için İngiliz ekibine 6 milyon euro önerecek. Mario Lemina da Galatasaray'a yardımcı olacak.
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Albayrak ve Terim'in ardından Günay'ın da testinin pozitif çıkmasıyla gözler Kançal'a çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetici, bu üçlünün hastane testinin negatif olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı testlerinde pozitif çıktığını hatırlattı, kendisinin tomografisinde de kitle görüldüğünü dile getirdi
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Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif çıkan teknik direktör Fatih Terim'in, Beşiktaş ile oynanan derbi maçı sonrası riskli gördüğü için idmanları iptal ettiği ve takımın 4 gün bir araya gelmediği öğrenildi.
Sörloth: “Dışarı sadece markete gidiyor, sonra hemen eve dönüyorum. Bol bol sinema izliyorum.”