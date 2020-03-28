Sörloth: “Dışarı sadece markete gidiyor, sonra hemen eve dönüyorum. Bol bol sinema izliyorum.”

AKŞAM

Trabzonspor’un yıldızı Alexander Sörloth, salgın nedeniyle bir yere çıkamazken, gündelik rutinlerinin nasıl değiştiğini Norveç basınına anlattı. Bordo-mavili futbolcu “Antrenman için özel bir oda oluşturdum. Her gün antrenman yapıyor ve formumu korumaya çalışıyorum. Dışarı sadece markete gidiyor, sonra hemen eve dönüyorum. Bol bol Netflix izliyorum. FIFA gibi bazı futbol oyunları oynuyorum” dedi. Sörloth, kız arkadaşıyla bu süreçte ayrı kaldıklarını da aktardı. Yıldız futbolcu, “Eve gitmiş olsaydım, Norveç’te 14 gün karantinada kalmam gerekecekti. Türkiye-Norveç sınırı kapatıldı. Benim yanıma gelmesi imkansız hale geldi. Burada biraz mahsur kalmış durumdayım ama sorun değil. 2016’dan beri yurt dışında yaşıyorum ve yalnızlığa alışığım” diye konuştu.

MILAN EKUBAN’I İSTİYOR

Ghanasoccernet adlı internet sitesi, İtalyan devi Milan’ın Caleb Ekuban’ı takibe aldığını duyurdu. Haberde, Milan’ın Ekuban’ı transfer etmesi için 10 milyon euroyu gözden çıkarması gerektiği belirtildi. 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2022 yılının Haziran ayında bitiyor.