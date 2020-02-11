Sörloth hatası

AKŞAM
TRABZONSPOR’DA ligde attığı 16 golle parlayan Alexander Sörloth, pişmanlık yarattı. Sezon başında Crystal Palace’tan 2 yıllığına kiralanan Norveçli yıldız, eski kulübünde herkesi üzdü. 2020-21 sezonunda maçların yüzde 50’sinde oynaması halinde 6 milyon euroya satın alma zorunluluğu bulunması işleri değiştirdi. Sörloth’un yakaladığı büyük çıkış sonrası Crystal Palace’ta pişmanlık başladı. Premier Lig ekibi, böylesi formda bir yıldızı daha yüksek bir bonservise satma şansını kaçırdığı için üzüldü. Aynı şekilde Crystal Palace taraftarları da kulübün bu kararını sorgulayarak eleştirdi. Haaland örneğinin de verildiği Sörloth’un çok daha iyi bir fi yata satılabileceği vurgulandı.
Ada basını; Crystal Palace’ın, Sörloth’ün kiralık anlaşmasıyla büyük bir hata yaptığını dile getirdi...
BEŞİKTAŞ’TA teknik heyet, Başakşehir mücadelesi öncesi sınırda bulunan isimlere uyarılarını yaptı.
KULÜPLER Birliği Vakfının aylık olağan toplantısı, TFF’nin daveti üzerine bugün Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.
Mircea Lucescu, Siyah-beyazlıların yeni futbol aklı olacak. Rumen çalıştırıcı ile danışmanlık konusunda anlaşıldı. Beşiktaş Yönetimi, transfer döneminde 74 yaşındaki tecrübeli isimin milli takım döneminde hazırladığı 150 kişilik listesinden faydalanacak.
Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ “9 maçta daha 45 dakika oynarsa sözleşmesi uzayacak. Kiralama bedeli olmayacak” dedi...
KASIMPAŞA maçında ağrı hissettiği için 4.dakikada oyundan çıkan Marcelo Saracchi’den sevindirici haber geldi.
ARAP basını Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Younes Belhanda’yı sildiğini yazdı.