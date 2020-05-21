Sörloth geri dönüş için gün sayıyor

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İtalyan basını duyuru! Balotelli-G.Saray İtalyan basını duyuru! Balotelli-G.Saray Brescia'yla yollarını ayırmaya hazırlanan Mario Balotelli için Galatasaray ve Vasco da Gama'nın devrede olduğu iddia edildi.

İşte Fenerbahçe'nin kurtuluş formülü İşte Fenerbahçe'nin kurtuluş formülü Artık tüm yerli oyuncularla anlaşmalar Türk Lirası üzerinden yapılacak. Sarı lacivertliler, sözleşmeleri devam eden yerli futbolcuların ücretlerini de Euro'dan TL'ye döndürmek için görüşmeler gerçekleştirecek.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de peşine düştüğü Mert Hakan'ın imza parasını son tarih olan 15 Haziran'a kadar verip işi bitirecek.

Gökhan Gönül'den ayrılık mesajı Gökhan Gönül'den ayrılık mesajı Kara Kartal'la 4 yıllık sözleşmesi Haziran sonunda bitecek olan 35 yaşındaki sağ bek, yakın çevresine içini döktü. Başarılı oyuncu, “Aynı Fenerbahçe'den ayrıldığım dönemi yaşar gibiyim. Kimse beni çağırıp olumlu ya da olumsuz bir şey söylemedi. Ne süre soran oldu ne de rakam!” dedi.

F.Bahçe ile G.Saray karşı karşıya F.Bahçe ile G.Saray karşı karşıya Olympiakos ile sözleşmesi bitecek Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui için G.Saray'ın da devrede olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki oyuncunun 3 sezon için maliyeti 5 milyon Euro...

Beşiktaş'tan Volkan Babacan'a mesaj Beşiktaş'tan Volkan Babacan'a mesaj Beşiktaş, Volkan Babacan konusunda kararını verdi. Yönetim, Başakşehir'le 1 yıllık daha kontratının bulunması sebebiyle kulübünün bedel talep ettiği 31 yaşındaki oyuncudan bonservis sorununu kendisinin çözmesini istedi.