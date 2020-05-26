Sonunda anlaşma sağlandı! Galatasaray'a Garry Rodrigues müjdesi...

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Garry Rodrigues için Al Ittihad Kulübü, sarı-kırmızılılara olan bonservis taksit borcunu ödeyecek.
Taksidin gecikmesiyle FIFA'ya gitmeye hazırlanan Galatasaray, son görüşmeler sonrası Al Ittihad ile anlaşma sağladı.
250 BİN DOLAR
Galatasaray Rodrigues'i 10 milyon 250 bin dolar bonservis bedeli karşılığında Al Ittihad'a satmış ama Arap Kulübü Garry Rodrigues için son taksidi ödememişti.
Arap basınında yer alan haberlere göre; iki kulüp, 250 bin dolar ödenmesi karşılığında anlaşma sağladı. Arap basınında yer alan haberlere göre, Al Ittihad Kulübü ödemeyi Türkiye'de bankaların açılmasıyla birlikte yapacak.
Garry Rodrigues, bu sezon Fenerbahçe'de 21 maçta 3 gol, 6 asistlik performansla oynadı. (Hürriyet)
Galatasaray, eski futbolcusu Garry Rodrigues'ten kalan ödeme taksidi konusunda Al Ittihad Kulübü ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe forması giyen yıldız futbolcunun taksidinin gecikmesi sonrası FIFA'ya gitmeye hazırlanan Galatasaray'ın kasasına girecek rakam da belli oldu.
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