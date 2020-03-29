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aksam.com.tr
  • 29 Mart 2020 Pazar 12:54
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  • 29 Mart 2020 Pazar 12:54

Soner Aydoğdu ve Serdar Gürler'den örnek davranış

Soner Aydoğdu ve Serdar Gürler'den örnek davranış

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Koronavirüs salgınına alınan önlemler nedeniyle tüm maçların ertelenmesinin ardından Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin iki deneyimli futbolcusu Soner Aydoğdu ve Serdar Gürler örnek bir davranışa imza attı.

İki oyuncu maddi olarak sıkıntı yaşayan bin aileye erzak yardımında bulunacaklarını açıkladı. Soner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu zor süreçte ben elimden gelenin fazlasını yapmaya hazırım. İhtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılamaya hazırım" dedi. Soner, sosyal medyadan takım arkadaşı Serdar'ı da etikleyip, "Sen de var mısın?" mesajını gönderdi.

Soner'in mesajına cevap veren Serdar da, "Bu anlamlı davetini kabul ediyorum. Bu zor süreçte ben de elimden geleni yapacağım. Güzel düşüncene beni de davet ettiğin için teşekkür ediyorum. Ben de ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyaçlarını karşılayacağım" ifadelerini kullandı.

Göztepeli futbolcuların duyarlılığı taraftarın da dikkatinde kaçmadı. Göztepeli futbolseverler Soner ve Serdar gibi tüm takımın yardıma muhtaç insanlara sahip çıkmasını istedi. Sarı-kırmızılı futbolcuların yardımları sürdüreceği ve bu akımın tüm takıma yayılacağı vurgulandı.

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