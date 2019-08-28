Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8336
  • 6,4812
  • 286.524
  • 96030.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Soner Aydoğdu, Göztepe'de

Soner Aydoğdu, Göztepe'de

Soner Aydoğdu, Göztepe'de

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Medipol Başakşehir'den Soner Aydoğdu'yu kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Medipol Başakşehir'de forma giyen Soner Aydoğdu'nun satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralandığı bildirildi.

Futbola Gençlerbirliği'nde başlayan 28 yaşındaki Soner Aydoğdu, Hacettepe, Trabzonspor, Akhisarspor ve son olarak Medipol Başakşehir'de forma giydi. Süper Lig'de 191 karşılaşmaya çıkan orta saha oyuncusu 15 gol kaydetti.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Burak'a kardeş mi geliyor?
Bir gecede 65 bin lira hesap ödediler
Ahmet Hakan Yetenek Sizsiniz'e jüri mi oluyor?
'Kum Gibi' performansına Ahmet Kaya'nın ağabeyinden ilk yorum
Katıldığı yarışmalardan ne kadar kazandı?
<p>İçişleri Bakanlığınca, Hakkari, Şırnak ve Van´da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimle

8 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiği Operasyon Kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bir yıllık emeğe tüfekli koruma

Annesi ölen tayı biberonla besliyor