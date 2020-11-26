Son umut Leipzig

AKŞAM

Manchester United'a farklı kaybeden temsilcimiz, haftaya çarşamba kader maçına çıkacak...

Şampiyonlar Ligi’nde zor bir gruba düşen Başakşehir, 4. maçlar sonunda sadece Manchester United’ı İstanbul’da mağlup ederken diğer karşılaşmaları kaybetmişti. Başakşehir’in grupta iddiasını sürdürmesi için tek bir şansı var. O da haftaya çarşamba İstanbul’daki Leipzig maçını kazanmak. Boz Baykuşlar’ın, Almanlar’ı evinde mağlup etmesi halinde kartlar yeniden dağıtılacak.

9 puana çıkan Manchester United’ın PSG’yi yenmesi halinde Başakşehir’in gruptan çıkma şansı son maça kalabilir. Ülke puanı açısından çok sıkıntılı bir dönemden geçilirken Başakşehir’in sonuncu olarak Avrupa’ya veda etmesi bizim açımızdan en kötü senaryo olacak.

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