Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7159
  • 6,3247
  • 277.474
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Son transferler sonrası yaş ortalaması en fazla olan Galatasaray en genç ise Beşiktaş oldu

Son transferler sonrası yaş ortalaması en fazla olan Galatasaray en genç ise Beşiktaş oldu

Son transferler sonrası yaş ortalaması en fazla olan Galatasaray en genç ise Beşiktaş oldu

3 büyüklerin yaptıkları transferler sonrası sahaya çıkacak ilk 11'lerin yaş ortalamaları belli oldu.

TM Dijital Haber Merkezi

3 büyüklerin yaptıkları transferlerden sonra Terim, Yanal ve Avcı’nın kafasındaki 11 artık şekillenirken kadroya katılan oyuncuların yaşlarının genelde yüksek olması kafalarda soru işaretleri bıraktı.

Transfer dönemi dolu dolu geçiren Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş genelde 30 yaş üstü futbolcuları renklerine bağlarken sarı kırmızılıların son olarak Falcao (33), Fenerbahçe’nin Luiz Gustavo (32) ve Beşiktaş’ın Elneny (27) hamleleri ‘İlk 11’lerin yaş ortalamaları’ konusunu gündeme getirdi.

İşte milli maç arasından çıkar çıkmaz nihai kadrolarını sahaya sürecek olan tecrübeli teknik adamların kadroları ve yaş ortalamaları…

Galatasaray

Muslera: 33
Mariano: 33
Luyindama: 25
Marcao: 23
Nagatomo: 33
N’Zonzi: 31
Lemina: 26
Seri: 28
Feghouli: 30
Babel: 33
Falcao: 33

Yaş ortalaması: 30

Fenerbahçe

Altay: 21
Dirar: 33
Zanka: 29
Rami: 34
Gustavo: 32
Ozan Tufan: 24
Emre Belözoğlu: 39
Rodrigues: 29
Deniz Türüç: 26
Kruse: 31
Vedat Muric: 25

Yaş ortalaması: 29

Beşiktaş

Karius: 26
Gökhan: 34
Ruiz: 30
Vida: 30
Caner: 31
Elneny: 27
Dorukhan: 23
Ljajic: 28
Oğuzhan: 27
N’Koudou: 28
Burak Yılmaz: 34

Beşiktaş: 26

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Fahriye Evcen: Kelimelerle anlatılmaz
'Ablam yaşında kadın, ne aşkı?'
Ünlü oyuncudan müjdeli haber
Yağmur Tanrısevsin hayal kırıklığı yaşadı
Aleyna Tilki'ye etten duvar!
<p>Finike ilçesinde yaşayan emekli veteriner hekim Prof. Dr. Görgül, Fethiye´deki tatili sırasında Ö

72 Yaşında ´Bangee Jumping´ Yaptı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Uzay aracı ile bağlantı koptu: Hindistan Ay'a inemedi

Tünel tamamlanıyor! Havalimanı metrosunda ışık göründü