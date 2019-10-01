Son şampiyon Anadolu Efes kaldığı yerden başladı!

Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlayan ve bu sezonu da Cumhurbaşkanlığı Kupası ile açan Anadolu Efes, ligin yeni ekibi Ormanspor'u 93-82 mağlup etti.

Mücadeleye Beaubois ve Tolga Geçim'in basketleriyle başlayan Anadolu Efes, üç sayı çizgisinin gerisinde ve boyalı alanda etkili olarak ikinci periyoda 27-19 önde geçti. İkinci çeyrekte OGM Ormanspor rakibinin farkı açmasına izin vermedi ancak Anadolu Efes soyunma odasına 49-43 üstün gitti.

İkinci yarıya OGM Ormanspor top kayıplarıyla başladı. Beaubois ve Dunston'ın basketleriyle tempoyu yükselten Efes, son çeyreğe de 79-61'le girdi. Final periyodunda yerli oyuncu rotasyonuna giden son şampiyon, Ormanspor'un üst üste basketlerine rağmen üstünlüğünü koruyarak karşılaşmayı 93-82 kazandı.

Efes'te Beaubois 22 sayı ve 5 asistle galibiyette başrol oynadı.