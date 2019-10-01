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Son şampiyon Anadolu Efes kaldığı yerden başladı!

Son şampiyon Anadolu Efes kaldığı yerden başladı!

Cumhurbaşkanlığı Kupası ile sezonu açan son şampiyon, lige de Ormanspor’u yenerek başladı. Galibiyetin mimarı ise 22 sayı ve 5 asistle Beaubois oldu...

Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlayan ve bu sezonu da Cumhurbaşkanlığı Kupası ile açan Anadolu Efes, ligin yeni ekibi Ormanspor'u 93-82 mağlup etti.

Mücadeleye Beaubois ve Tolga Geçim'in basketleriyle başlayan Anadolu Efes, üç sayı çizgisinin gerisinde ve boyalı alanda etkili olarak ikinci periyoda 27-19 önde geçti. İkinci çeyrekte OGM Ormanspor rakibinin farkı açmasına izin vermedi ancak Anadolu Efes soyunma odasına 49-43 üstün gitti.

İkinci yarıya OGM Ormanspor top kayıplarıyla başladı. Beaubois ve Dunston'ın basketleriyle tempoyu yükselten Efes, son çeyreğe de 79-61'le girdi. Final periyodunda yerli oyuncu rotasyonuna giden son şampiyon, Ormanspor'un üst üste basketlerine rağmen üstünlüğünü koruyarak karşılaşmayı 93-82 kazandı.

Efes'te Beaubois 22 sayı ve 5 asistle galibiyette başrol oynadı.

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