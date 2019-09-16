Son kurban Fernandes

AKŞAM

YAKLAŞIK bir sezondur sahalardan uzak olan Onazi dışında, Karadeniz ekibinde Kamil Ahmet’in de sakatlığı sürüyordu. Geçen hafta menüsküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür’ün 6 ay futbol oynayamayacak olması Karadeniz ekibi için kuşkusuz en büyük kayıptı. Ardından Yusuf Sarı ve Ekuban da aynı kaderi paylaştı. Çok formda olduğu bir dönemde ayak tarak kemiğinde kırık olan Ekuban da en az 1.5 ay sahalardan uzak kalacak. Dün ise kervana stoper Fernandes katıldı. İlk 11’de sahaya çıkan ve başarılı bir mücadele ortaya koyan Fernandes sakatlanarak 43. dakikada oyunu terk etti. Sedyeyle kenara gelen Ivanildo Fernandes’in çıkmasından 1 dakika sonra Karadeniz ekibi golü yedi. İlk sakatlandığı anda oyunu terk etmek istemeyen ve devam etmek için zorlayan Fernandes’in büyük bir acıyla kıvrandığı dikkatlerden kaçmadı.