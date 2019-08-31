Son karar Elneny

AKŞAM

HAFTA içinde Medel’i, Bologna’ya verip, Quaresma ile de yollarını ayıran Beşiktaş, kadrosunu Arsenal’in Mısırlı yıldızı Mohamed Elneny’le güçlendirdi. Uzun süredir Türk kulüplerinin gündeminde olan Muhammed Elneny’yi Fenerbahçe ve Galatasaray da transfer etmek istemiş ancak son anda anlaşma olmamıştı. Beşiktaş ile yapılan görüşmelerde ise olumlu sonuç alındı. İngiliz basınının bildirdiğine göre; Beşiktaş bu oyuncu için Arsenal kulübüne her hangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Ancak oyuncunun 55 bin poundluk ücretinin tamamı Siyah-Beyazlı ekip tarafından karşılanacak. Arsenal’le sözleşmesi ise 2022’de bitecek.

YÖNETİM GÖRÜŞÜP, İKNA ETTİ

2011 yılında İsviçre’nin Basel’den Arsenal’e gelen Elneny için İngilizler 11.5 milyon pound bedeli ödedi. Arsenal’in Hocası Emery, Mısırlı oyuncuyla konuştuğunu ve ona bu sezon kadroda şans veremeyeceğini bildirmiş, “Kendine takım bul. Burada oynayamasan da başka takımın kahramanı olabilirsin” demişti. Elneny de Arsenal’de kadroya girmeden parasını almak yerine Beşiktaş’ta kendini yeniden göstermek ve Siyah-Beyazlı takıma katkı vermek istediğini söyledi. Yöneticilerle yaptığı görüşmeden sonra bu görevi heyecanla kabul ettiğini bildirdi.

ÇOK PARLAK BİR KARİYERİ VAR

2016 sezonundan beri Arsenal’de bulunan Elneny, Mısır Milli Takımı’nda da 76 maça çıktı. 27 yaşındaki oyuncu 6 gollük katkı yaptı. Arsenal’de ise 46 lig karşılaşmasına çıkan ve 3 asit yapan yıldız oyuncu, gol atmayı başaramadı. Şampiyonlar Ligi’nde ise Elneny 17 müsabakaya çıkıp, 1 gol attı 1 de asist yaptı. Kariyerinde 1 İngiltere Kupası, 1 de İngiltere Süper Kupa’sı bulunan Mısırlı oyuncu 4 kez de İsviçre’de şampiyonluk başarısı yaşadı.